Porto Alegre Sine Municipal inicia a semana com 110 vagas de emprego disponíveis em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Maior demanda é para porteiro de edifício Foto: Ricardo Giusti/PMPA Maior demanda é para porteiro de edifício. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Nesta segunda-feira (10), o Sine Municipal disponibiliza 110 vagas de trabalho em Porto Alegre. Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para porteiro de edifício, com 12 postos abertos. Também há nove vagas em empresas particulares de segurança.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou diretamente no órgão. O número de cartas é limitado. A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico.

Confira as vagas:

Ajudante de cozinha – 1

Ajudante de obras – 4

Ajudante de serralheiro – 2

Ajustador mecânico – 1

Analista de contas a pagar – 1

Arte-finalista – 1

Assistente de vendas – 1

Auxiliar de almoxarifado – 1

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Camareira de hotel – 1

Chefe de serviço de limpeza – 2

Cozinheiro de restaurante – 4

Cozinheiro geral – 3

Cuidador de idosos – 1

Eletricista – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Encanador industrial – 1

Entrevistador de pesquisas de mercado – 5

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 2

Instalador de som e acessórios de veículos – 2

Jardineiro – 1

Lubrificador de máquinas – 1

Mecânico de automóveis e caminhões -1

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 2

Montador – 2

Motofretista – 2

Motorista de caminhão – 1

Operador de esmeril, no rebarbamento de metal – 1

Operador de máquinas-ferramenta convencionais – 1

Operador de retro-escavadeira – 2

Padeiro – 3

Pedreiro – 4

Pintor de estruturas metálicas – 2

Pintor de obras – 2

Pintor de veículos (reparação) – 1

Porteiro de edifícios – 12

Recepcionista atendente – 1

Representante comercial autônomo – 3

Rondante – organizações particulares de segurança – 9

Serralheiro – 2

Serralheiro de alumínio – 1

Técnico de manutenção eletrônica – 2

Vendedor de serviços – 2

Vendedor pracista – 5

Vidraceiro colocador de vidros – 1

Zelador – 1

