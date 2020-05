Magazine Anitta ironiza polêmicas e dá conselhos amorosos na TV: “Faixa erótica”

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Anitta revelou também sobre seu namoro com Gui Araújo Foto: Reprodução Anitta revelou também sobre seu namoro com Gui Araújo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Anitta ironizou recentes polêmicas e entrevistou Danna Paola em seu programa do Multishow, na quinta-feira (28). Na conversa com a atriz, a apresentadora disse estar sendo bastante comparada à personagem protagonizada pela mexicana em “Elite”, série da Netflix.

“Aqui no Brasil estou com fama de ser um pouco parecida com a Lucrécia”, disparou, ouvindo os conselhos da artista. “Lucrécia é uma garota má, muito má, mas tudo bem ser má de sua maneira”, amenizou Danna.

Anitta revelou também sobre seu namoro com Gui Araújo, a quem homenageou com inicial do nome em colar. “Falei que meu namorado é doido nela e que resolvi ser amiga dela logo que não tem como ele pegar, por sermos amigas. Ele não vai dar em cima dela”, brincou. A poderosa e o modelo assumiram namoro durante exibição do programa e o romance começou com troca de mensagens provocantes pelo Instagram no fim de abril.

