Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A cantora completará 27 anos de idade no próximo dia 30 de março Foto: Reprodução/Instagram A cantora completará 27 anos de idade no próximo dia 30 de março. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (09), Anitta usou a sua rede social para desabafar em um momento de revolta e indignação. Todo ano, ela fez uma super festa de aniversário, que conta com comida boa, muitas atrações especiais e convidados para lá de famosos, com isso, fazendo com que muitas pessoas queiram marcar presença na festança.

A cantora, que no próximo dia 30 de março completará 27 anos de idade, gravou alguns Stories, no Instagram, dizendo que não adianta ninguém tentar se aproximar dela por conta da festa. “Não vem se convidar! Aguarda aí. Se for convidado, bem. Para com isso, gente! Todo ano é a mesma coisa!”, reclamou Anitta na internet.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a festa de aniversário da cantora vai acontecer na mansão dela, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e será produzida pela badalada promoter carioca Carol Sampaio.

