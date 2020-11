Magazine Anitta se apresentará no Grammy Latino 2020 direto do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

“Estou muito feliz por mais uma vez participar do Grammy Latino", disse Anitta. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta foi confirmada como parte da programação da 21ª edição do Grammy Latino, que acontece no dia 19 de novembro. Segundo a Variety, a cantora se apresentará diretamente dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, com um medley que incluirá o hit “Me Gusta”.

Anitta falou sobre a apresentação para a Variety e deu alguns spoilers sobre o show: “Estou muito feliz por mais uma vez participar do Grammy Latino. Será a segunda vez que me apresentarei nesta importante cerimônia que celebra a música e nossas culturas.”

“Este ano será diferente, mas muito especial para mim por ser do meu país, o Brasil. Espero que as pessoas gostem. Estamos preparando algo ótimo”, completou a cantora.

O lineup do evento também inclui Bad Bunny, Marc Anthony, Karol G, Kany García, Los Tigres del Norte, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Christian Nodal, Fito Paéz e Nathy Peluso. Todas as apresentações acontecerão em diferentes cidades ao redor do mundo.

O Grammy Latino será apresentado pelo cantor mexicano Carlos Rivera, que estará em Miami.

