Magazine Angélica e Grazi Massafera voltam a treinar juntas após 9 meses

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Após oito meses, Angélica e Grazi Massafera voltam a treinar juntas com Chico Salgado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Angélica e Grazi Massafera treinaram pela primeira vez juntas desde o início da pandemia do Coronavírus, doença contraída por Bruna Marquezine. Neste sábado (7), o treinador Chico Salgado posou ao lado das famosas e comemorou o reencontro. “Quase nove meses sem juntar esse trio querido que eu amo”, escreveu ele, incluindo Alex Lerner. A mulher de Luciano Huck já havia retomado os treinos particulares com o profissional, após meses sendo acompanhada virtualmente.

Exames em dia

Na legenda da postagem, ele ainda ressaltou os cuidados tomados por todos para o reencontro: “Todos os seus exames em dia e tomando todas as precauções possíveis”. Na foto, Grazi Massafera exibiu aos pernas torneadas ao usar um short curto, enquanto Angélica exibiu sua beleza natural ao posar sem make. A apresentadora compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories no qual mostra o amigo Alex Lerner com lenços umedecidos, reforçando a higienização durante o treino.

Grazi tira make no programa de Angélica

Angélica recebeu Grazi Massafera, Juliana Paes e Preta Gil no “Simples Assim” na semana passada. As convidadas debateram sobre o padrão de beleza e como as mulheres são cobradas neste quesito. Durante o quadro “Sem Filtro”, elas removeram a maquiagem e os acessórios, exibindo a beleza natural.

Nas redes sociais, a atração foi muito comentada, mas alguns internautas criticaram a escolha das famosas. “Que mico foi esse no programa da Angélica? Grazi Massafera, Juliana Paes e Angélica representam que mulher real? A mulher real não tem dinheiro pra fazer procedimentos estéticos, nem dieta e afins”, destacou um, citando a harmonização facial feita pela namorada de Caio Castro recentemente. “Que coragem!! Grazi massafera apareceu sem maquiagem no programa da Angélica pra discutir padrões de beleza”, ironizou outro.

Angélica comenta relação com Huck

Angélica e Luciano Huck completam 16 anos de casados e a apresentadora comentou sobre a relação nos bastidores do “Simples Assim”. Para ela, não há segredo para um casamento duradouro: “Primeiro, acho que não existe exemplo de amor. Amor é amor, cada um tem uma forma e um formato de relacionamento. O meu está dando certo porque acho que existe muito diálogo, muito entendimento. São 16 anos juntos com muita conversa e muita admiração”.

