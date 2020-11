Magazine “Cansada, sobrecarregada, fragilizada ou incompreendida”, desabafa Karina Bacchi na internet

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Emocionada, a apresentadora falou sobre momentos de vulnerabilidade. (Foto: Reprodução/Instagram)

Karina Bacchi desabafou nas redes sociais na manhã deste sábado (7). A apresentadora, que estava chorando, falou sobre momentos de vulnerabilidade.

“Mulheres fortes também choram …. com certeza em algum momento da jornada você também já se sentiu assim, culpada por chorar na frente do seu filho, cansada, sobrecarregada , fragilizada ou incompreendida … Então, quero te dizer uma coisa : acolha esses momentos com amor também, pois eles fazem parte da natureza impermanente e dinâmica do nosso próprio ser e da realidade da vida. Mulheres de atitude também choram … todas aquelas pessoas sorridentes e iluminadas que você vê nas fotografias ou em pessoa, tiveram que passar pelo processo de se encontrar com seus medos e fragilidades”, disse.

Ela continuou: “Aceitar e acolher como parte do nosso todo é que transforma a dor em aprendizado, é que nos fortalece. Poderemos sempre escolher … permitir que as circunstâncias da vida nos endureça, nos tornando cada vez mais ressentidas ou amedrontadas ou podemos permitir que essas mesmas circunstâncias nos tornem mais amáveis e mais abertas em relação àquilo que nos assusta …Essa escolha sempre partirá de nós. O que você tem escolhido pra você? Mulheres fortes também choram… a diferença é que as lágrimas servem pra regar sementes que despertam e encorajam.”

