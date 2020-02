Celebridades Anitta se fantasia de sapa para participar de festa em São Paulo

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Cantora tem apostado em fantasias de animais neste carnaval Foto: Divulgação Cantora tem apostado em fantasias de animais neste carnaval Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cantora Anitta apostou novamente em fantasias de animais para o carnaval deste ano. Neste domingo (23), ela participou de uma festa no Jóquei Club, em São Paulo, vestida de sapa. As fotos foram divulgadas no Instagram da estilista da cantora.

No sábado (22), a cantora se apresentou no carnaval de Pernambuco vestida de cavalo-marinho e de cobra. A artista fez show em dois camarotes, no Carvalheira na Ladeira, em Olinda, e no carnaval de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Na sexta-feira (21), Anitta se vestiu de abelha para comandar um bloco em Salvador. Na quinta-feira (19), usou uma fantasia de urso panda para o ensaio do bloco dela na Bahia.

