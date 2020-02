Esporte Libertadores: o Inter intensifica os preparativos para o duelo de volta contra o Tolima-COL

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Colorado precisa de uma vitória simples na quinta-feira para avançar no torneio. (Foto: Eduardo Schemes/Internacional)

O domingo de Carnaval foi de trabalho intenso para o grupo do Inter no centro de treinamentos do complexo esportivo do estádio Beira-Rio. Um dia após se reapresentarem no Parque Gigante, os atletas colorados foram submetidos a uma série de atividades com portões fechados, pela manhã, de olho no jogo de volta contra o Tolima (Colômbia) pela Copa Libertadores da América.

De acordo com o site oficial do Inter, o técnico Eduardo Coudet “optou pela privacidade para ajustar a equipe e testar alternativas para o confronto”. Nessa segunda sessão preparatória, mirando o desafio do meio da semana foi realizando pelo turno da manhã. Coudet pôde contar novamente com a presença do atacante Gustavo, novo reforço da equipe, mas que não poderá atuar no duelo com o time colombiano. O treinador tem mais duas atividades pela frente para definir os onze iniciais e fazer os últimos ajustes.

Projeções

A partida está marcada para as 21h30min desta quarta-feira, em Porto Alegre. Como o primeiro duelo (na semana passada) terminou sem gols, o Saci precisa de uma vitória simples por qualquer escore sobre o Tolima para prosseguir na Libertadores, ingressando na fase de grupos. Se ocorrer novo empate em 0 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. Já em caso de placar igualado com gols, o visitante levará a melhor.

Até agora, a campanha colorada no torneio continental abrange três partidas e nenhum gol sofrido. Nas duas primeiras rodadas da etapa preliminar, a equipe de D’Alessandro garantiu a permanência na competição ao eliminar a Universidad de Chile com um empate (0 a 0 fora de casa) e uma vitória (2 a 0 no Beira-Rio).

