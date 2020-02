Esporte Gauchão: após derrota para o Caxias, o Grêmio volta as suas atenções para o duelo contra o Juventude

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Centroavante André segue fora dos planos do Tricolor gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após a derrota de sábado para o Caxias (1 a 0), fora de casa, na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio agora volta as suas atenções para o próximo compromisso na competição, sábado que vem na Arena, em Porto Alegre. O adversário será o Juventude.

O desafio é vencer o segundo turno e, assim, carimbar uma vaga na decisão do torneio contra o Caxias – que, por sua vez, tentará manter o ótimo nível e ganhar também o returno, assegurando assim o título antecipado do Gauchão, vencido em 2018-2019 pelo Tricolor de Renato Portaluppi.

“Novela”

Enquanto isso, o contestado atacante André segue com futuro indefinido no Grêmio. Fora dos planos da comissão técnica para esta temporada, o jogador chegou a ser alvo de sondagens, que porém não viabilizaram a sua saída. A direção do Mosqueteiro ainda aposta em uma negociação favorável a ambas as partes, sem necessidade de rescisão contratual, conforme declarou o vice-presidente de futebol Paulo Luz em entrevista à Rádio Grenal.

“Recebemos muitas sondagens, nada mais”, frisou o cartola. “Daqui a pouco vai surgir uma oportunidade e as coisas vão ocorrer. Neste momento, não pensamos em rescisão.”

No início do ano, havia a expectativa pela transferência de André para o Coritiba-PR, em uma transação envolvendo a renovação do vínculo com o lateral-esquerdo Kazu, que atuou na base gremista nesta temporada. Mas não houve um acerto nesse sentido. Também se especulou sobre um interesse do Tigres (México), sem proposta oficial.

André, de 20 anos, desembarcou em Porto Alegre em março de 2018, vindo do Sport-PE, e possui vínculo até o final do ano que vem. Ao longo desse período, vestiu a camisa gremista durante 74 jogos e marcou 11 gols.

