Porto Alegre Aniversário de 153 anos do Mercado Público de Porto Alegre tem distribuição de bolo

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Prefeito agradeceu aos permissionários e à iniciativa privada pela ajuda na manutenção do espaço Foto: Alex Rocha/PMPA refeito agradeceu aos permissionários e à iniciativa privada pela ajuda na manutenção do espaço Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos prédios mais conhecidos de Porto Alegre completou 153 anos de história nesta segunda-feira (03), com direito a bolo que reproduziu a arquitetura do Mercado Público. O doce, de 1,5m de comprimento e 50 centímetros de altura, foi produzido pelos mercadeiros e distribuído aos frequentadores que foram comemorar no local.

“Agradecemos aos permissionários e à iniciativa privada pela parceria em seguir o trabalho de forma conjunta para devolver o mercado à população. É uma história que seguirá sendo contada por parceiros, mercadeiros e tantos outros apaixonados pela alma da cidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

As festividades começaram às 10h, com a preparação do bolo. Às 13h30, a Banda Municipal fez uma homenagem ao Mercado Público e cantou “Parabéns a você”. “Este aniversário é ainda mais emblemático por se tratar dos 250 anos da cidade, pela recente reforma na infraestrutura do próprio municipal e, principalmente, pela reabertura do segundo andar”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone.

Uma das novidades reforçadas no ato foi a abertura do comércio aos domingos, o que deve ocorrer ainda neste mês em um sistema de revezamento entre as bancas. Atualmente, alguns restaurantes já operam neste dia, medida que deve se estender aos demais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre