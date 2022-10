Porto Alegre Dmae começa a fechar vala do reservatório Mostardeiro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Estimativa é a de que até o próximo final de semana a via esteja liberada por completo, se a condição climática for favorável Foto: Luciano Lanes / PMPA Estimativa é a de que até o próximo final de semana a via esteja liberada por completo, se a condição climática for favorável. (Foto: Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes / PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizou na manhã desta segunda-feira (3) o teste de estanqueidade na tubulação de saída do reservatório Mostardeiro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A manobra foi necessária para verificar se a concretagem realizada nos últimos dias foi efetiva.

Após a conclusão da vedação, o concreto precisou de quatro dias de cura, para que pudesse ser testado. Durante o teste, não apresentou novo vazamento. Os técnicos já deram início ao processo de fechar a vala com areia e logo após será realizado o asfaltamento da região. O Departamento estima que até o próximo final de semana a via esteja liberada por completo, se a condição climática for favorável.

50 litros por segundo

“Quando iniciamos as escavações, não tínhamos ideia da complexidade que nos esperava. O corpo técnico do Departamento trabalhou durante todos esses dias na busca pela melhor solução e isolou em maio o reservatório, para evitar que continuasse a perda de 50 litros de água por segundo”, afirma o diretor-geral do Departamento Alexandre Garcia.

Enquanto as equipes trabalhavam na parte externa, técnicos especializados faziam o reparo estrutural das paredes e hipermeabilizavam a estrutura. “Fizemos diversas manobras corretivas, para evitar o colapso da tubulação no verão, período de maior consumo”, acrescenta Garcia.

Próximos passos

Depois de finalizado o serviço na rua Mostardeiro, o Dmae dará início à remoção da casa macromedidora que fica sob a calçada, sendo necessário o bloqueio de uma faixa da via.

