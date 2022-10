Política Donald Trump parabeniza Bolsonaro por resultado de primeiro turno

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Ex-presidente norte-americano disse que o presidente brasileiro teve um desempenho melhor do que as previsões das “pesquisas da imprensa fake news" Foto: Reprodução/Twitter Ex-presidente norte-americano disse que o presidente brasileiro teve um desempenho melhor do que as previsões das “pesquisas da imprensa fake news". (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Reprodução/Twitter

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump parabenizou Jair Bolsonaro (PL) pelo resultado do primeiro turno das eleições no Brasil. Em uma mensagem publicada em sua própria rede social, a Truth Social, o magnata disse que o presidente brasileiro teve um desempenho melhor do que as previsões das “pesquisas da imprensa fake news” e fará o segundo turno em 30 de outubro contra um “candidato da esquerda radical”, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Agora que outros conservadores estão fora da corrida, o presidente Bolsonaro está em uma posição muito forte para ter uma grande vitória. Mais importante, ele será vitorioso porque o povo maravilhoso do Brasil aprecia o grande trabalho que ele tem feito”, acrescentou Trump, falando em um “tremendo aumento de votos nas últimas 24 horas” antes da eleição.

No fim da noite de sábado (1º), Bolsonaro já havia divulgado um vídeo em que Trump o define como “um dos maiores presidentes que qualquer país do mundo poderia ter”. O primeiro turno das eleições teve um resultado acima do esperado para Bolsonaro, que alcançou 43,2% dos votos e conseguiu forçar um segundo turno contra Lula, que ficou com 48,4%.

