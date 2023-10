| Aniversário de 154 anos do Mercado Público de Porto Alegre tem festa com bolo grátis nesta terça

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Programação inclui descontos especiais nas bancas e também oficinas culinárias do Senai. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Para comemorar os 154 anos do Mercado Público, a associação de comerciantes do mais popular centro de compras de Porto Alegre realizará ao meio-dia desta terça-feira (3) um festa para convidados e população em geral. A programação inclui torta de aniversário distribuída gratuitamente, ofertas especiais nas bancas e arrecadação de donativos para vítimas das enchentes.

O bolo será confeccionado ao longo da manhã em uma unidade móvel do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) estacionada no Largo Glênio Peres e que será deslocado até a área central do Mercado. Um grupo de 15 confeiteiras fará a decoração da iguaria, com dimensões de 70 centímetro por 1,5 metro – serão aplicados 100 ovos, cerca de 50 quilos de doce-de-leite e a mesma quantidade de chantilly.

Ao meio-dia será a vez de uma solenidade oficial com a presença do prefeito Sebastião Melo e de integrantes de seu secretariado. No roteiro, discursos e um em grande “Parabéns a Você”, seguido da entrega de 1.200 fatias da torta a quem estiver no local.

Ações

Quem for ao Mercado Público nesta semana de aniversário encontrará diversas promoções nas bancas e lojas. Conforme a prefeitura, a iniciativa inclui descontos especiais em muitos itens.

A associação dos comerciantes pede que sejam entregues alimentos e produtos de higiene e limpeza. Os donativos têm como destino os atingidos pelas enchentes de setembro no bairro Arquipélago (ilhas do Guaíba).

Oficinas

Também estão programadas entre quarta (4) e sexta-feira oficinas culinárias com a unidade móvel do Senai. Casa atividade tem 18 vagas, em um total de 90 oportunidades, todas com entrada franca.

Interessados devem se inscrever na conta do Mercado na rede social Instagram, mandando por mensagem privada o nome completo, idade, CPF, perfil no Instagram e qual curso pretende realizar (a escolha é limitada a um por participante).

As vagas são reservadas conforme a ordem de inscrições. Quando se esgotarem as 18 disponíveis em cada curso, imediatamente serão encerradas. A confirmação de presença é efetuada por meio do mesmo sistema na rede social.

– Quarta-feira, 10h às 11h30min: oficina de pães de hambúrguer, utilizando produtos liofilizados (que passam por um processo de desidratação especial, no qual a água é removida sob condições de vácuo, preservando nutrientes, aromas e texturas originais).

– Quarta-feira, 14h30min às 16h: oficina de hambúrgueres, guarnições e molhos.

– Quinta-feira, 10h às 11h30min: oficina sobre técnicas de decorações de bolos.

– Quinta-feira, 14h30min às 16h: preparo de peixes com técnicas de sous-vide (cozimento a vácuo, sem a interferência do fogo, em baixas temperaturas e por períodos de tempo maiores que os habituais).

– Sexta-feira, 10h às 11h30min: oficina de tortas autorais – “Aprendendo a construir sabores”.

(Marcello Campos)

