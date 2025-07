Brasil Aniversário de 50 anos do presidente do partido União Brasil terá três dias de festa em dois locais super exclusivos na ilha paradisíaca de Mykonos, na Grécia

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O aniversariante em questão comanda a bancada de 60 deputados e um fundo partidário de R$ 107,2 milhões de reais, além de um fundo eleitoral de R$ 536 milhões em 2024. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Mykonos nos espera”, diz o convite de aniversário de 50 anos do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, distribuído pelo WhatsApp aos convidados. Segundo o próprio material informa, serão três dias de festa em dois locais super exclusivos na ilha paradisíaca de Mykonos, na Grécia. “Contamos com você para tornar essa celebração ainda mais especial”.

O aniversariante em questão comanda a bancada de 60 deputados e um fundo partidário de R$ 107,2 milhões de reais, além de um fundo eleitoral de R$ 536 milhões em 2024. O União anunciou há dois meses uma federação com o PP de Ciro Nogueira, que tem mais 51 deputados e administra mais R$ 90,3 milhões do fundo partidário, além de R$ 417,2 milhões do eleitoral recebidos no ano passado.

O arranjo ainda precisa ser formalizado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os partidos controlam juntos quatro ministérios no governo Lula, mas cogitam desembarcar da gestão petista antes da corrida eleitoral de 2026.

Pernambucano, o dirigente do União planeja concorrer a deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2026 e adotou nas redes uma nova identidade, “Tony Rueda”.

Ciro, assim como os parlamentares da federação e amigos empresários, estão entre os convidados alguns dos quais confirmaram ter recebido a convocação para o evento que começa em 1º de agosto, sexta-feira, com um “Welcome Dinner”, ou jantar de boas-vindas, e só termina no dia 4, uma segunda-feira, no “Sunset“ (pôr do sol) em um clube badalado da ilha, com show do DJ sul africano Black Coffee, atração frequente em Mykonos e outros destinos milionários da Europa como Ibiza e a Sardenha italiana.

O cenário do primeiro jantar é uma vila incrustada nas pedras de Mykonos, a En Kyanó, a alguns minutos da praia de Psarou, uma das mais exclusivas na ilha. Rueda convoca os convidados para “drinks ao pôr do sol e um jantar especial” numa “experiência única com quem faz parte da história”. Todos devem usar branco, conforme o “dress code” expresso no convite.

A vila En Kyanó é uma hospedagem de alto luxo que só pode ser alugada por inteiro – ou seja, não permite reservas individuais. São nove quartos que comportam 18 pessoas, mas nem todos os convidados ficarão hospedados por lá. O próprio Rueda, que afirma desconhecer o convite ao qual tivemos acesso, disse à equipe da coluna que vai ficar em outro hotel e que as reservas do local das comemorações foram feitas por sua esposa.

Embora ele negue sequer ter conhecimento do convite, nós conversamos com duas pessoas que o receberam diretamente do dirigente, e mais duas que tiveram acesso a ele de forma indireta.

“Vou completar 50 anos e minha família resolveu celebrar essa data com amigos e principalmente, nossos familiares. A conta é simples: cada convidado paga sua passagem, sua hospedagem e escolhe como participar. Inclusive, minha família por parte de pai reside lá”, declarou Rueda à equipe do blog.

‘Um estado de espírito’

O site da En Kyanó descreve a hospedaria como um “estado de espírito – o local onde você irá se perder e encontrar a si mesmo” e promete uma experiência “personalizada” de acordo com o objetivo da estadia, sejam férias reclusas para os que desejam se manter fora dos holofotes no agitado verão europeu ou festanças como a de Rueda, o que inclui até mesmo culinária e tratamentos personalizados para a ressaca dos hóspedes.

O En Kyanó também tem área de jantar para 20 convidados, sala de estar com acesso para a piscina aquecida de borda infinita de 100m², saunas finlandesa e infravermelha, câmera hiperbárica de oxigênio e concierge 24 horas que garante acesso e prioridade de reservas em restaurantes e bares estrelados de Mykonos. Os preços da hospedagem não são informados na sua página oficial.

O regabofe continua na noite seguinte, no mesmo lugar, numa etapa do evento definida como o “grande momento para celebrar a vida, as amizades e os 50 anos com muita música, surpresas e alegria”. Anunciada como “The Party”, ou “A Festa”, essa programação exige vestimenta “boho chic” e esporte fino. O convite arremata: “Prepare-se para dançar, brindar e viver Mykonos intensamente”.

No domingo, uma pausa para retornar na noite de segunda-feira, 4, no SantAnna Beach Club – um dos clubes mais badalados da ilha grega. O “Sunset no Santanna” será uma “experiência única” em um “espaço reservado” com uma apresentação ao vivo do DJ Black Coffee. Na agenda do artista consta que ele fará um show na mesma praia nesta data. As informações são do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/aniversario-de-50-anos-do-presidente-do-partido-uniao-brasil-tera-tres-dias-de-festa-em-dois-locais-super-exclusivos-na-ilha-paradisiaca-de-mykonos-na-grecia/

Aniversário de 50 anos do presidente do partido União Brasil terá três dias de festa em dois locais super exclusivos na ilha paradisíaca de Mykonos, na Grécia

2025-07-20