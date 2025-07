Notícias Hugo Motta encerra o primeiro semestre na presidência da Câmara dos Deputados criticado até por aliados, que questionam a confiabilidade dos acordos costurados por ele, e alvo de denúncias sobre funcionários fantasmas

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Motta sofreu nessa semana sua principal derrota com decisão do presidente de vetar projeto de aumento de deputados. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hugo Motta (Republicanos-PB) encerra o primeiro semestre na presidência da Câmara dos Deputados criticado até por aliados, com colegas e integrantes do governo Lula (PT) questionando a confiabilidade dos acordos costurados por ele e alvo de denúncias sobre funcionários fantasmas.

Ele assumiu a presidência numa costura que envolveu do PT ao PL, mas sem deixar claro quais seriam as prioridades de sua gestão. Após meses de críticas à falta de agenda da Casa, ele buscou uma marca própria ao criar um grupo de trabalho para propor uma reforma administrativa.

Na quarta-feira (16), Motta sofreu sua principal derrota com a decisão de Lula de vetar o projeto de lei que aumenta o número de deputados na Câmara, de 513 para 531. A proposta foi costurada pessoalmente por Motta para evitar que a Paraíba, sua base eleitoral, perdesse parlamentares.

Quatro interlocutores frequentes de Motta dizem que ele ficou chateado com essa decisão. Até mesmo defensores do projeto dizem que será tarefa difícil derrubar o veto presidencial.

Segundo dois interlocutores de Motta, ele telefonou no começo da tarde para a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) para perguntar sobre o tema. A conversa também tratou da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de validar o decreto presidencial sobre IOF.

Ao voltar ao plenário da Câmara, Motta decidiu pautar projeto que cria crédito subsidiado para o agronegócio com verbas de petróleo do pré-sal, com custo de R$ 30 bilhões. O governo reclamou publicamente de quebra de acordo, já que negociava uma alternativa com menor impacto fiscal.

Mesmos seus aliados entenderam como intempestiva a “pauta-bomba”. Dois deles dizem, sob reserva, que isso vai contra a imagem que ele tem buscado construir, de preocupação com o equilíbrio fiscal e que cobra do Executivo medidas de redução de gastos.

Há aliados de Motta que minimizam as queixas e dizem que as votações expressivas mostram que ele tem apoio do plenário. Afirmam que ele não foi derrotado em nenhuma votação e soube contornar as pressões ao tratar do projeto de lei da anistia. O texto não avançou na Casa, o que tem irritado os bolsonaristas, que cobram dele uma solução para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A oposição reclama que Motta indica nos bastidores a construção de um acordo para a anistia, mas não leva o projeto a voto. Eles também já protestaram, até com bate-boca com o presidente da Câmara, pelo que consideraram quebras de acordo com a votação de projetos que não estavam combinados.

Há também queixas de que ele não adotou postura mais firme contra o que classificam como invasão das prerrogativas parlamentares pelo STF. Motta rebate, no entanto, dizendo que pautou o recurso para suspender o processo criminal contra o deputado delegado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Fantasmas

A revelação da existência de funcionários fantasmas em seu gabinete, revelada pela Folha, também é apontada nos bastidores como prática que não estaria à altura do ocupante da presidência da Câmara, e deputados dizem que o escândalo prejudica a imagem da Casa.

Em público, no entanto, os deputados resolveram silenciar e não citaram o assunto em plenário. Apenas deputados do PSOL defenderam nas redes sociais que ele se explicasse –ainda assim, de forma discreta, já que ele ameaça pautar após o recesso a cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).

Reportagem da Folha de S. Paulo revelou que três assessoras de seu gabinete tinham rotinas incompatíveis com o expediente no gabinete: uma fisioterapeuta que presta serviço em clínicas, a assistente social de uma prefeitura e uma estudante de medicina que morou em outro estado durante seis meses.

“Peço desculpas àqueles a quem eu não consegui corresponder, mas podem ter certeza de uma coisa: eu durmo e acordo todos os dias buscando ser melhor e buscando estar à altura deste cargo tão honrado que é presidir a Câmara dos Deputados”, afirmou ao final da sessão de quarta (16). Com informações da Folha de S. Paulo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/hugo-motta-encerra-o-primeiro-semestre-na-presidencia-da-camara-dos-deputados-criticado-ate-por-aliados-que-questionam-a-confiabilidade-dos-acordos-costurados-por-ele-e-alvo-de-denuncias-sobre-funci/

Hugo Motta encerra o primeiro semestre na presidência da Câmara dos Deputados criticado até por aliados, que questionam a confiabilidade dos acordos costurados por ele, e alvo de denúncias sobre funcionários fantasmas

2025-07-20