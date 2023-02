Futebol Aniversário de 70 anos de Zico terá 500 pessoas em baile de gala

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Aniversário de Zico é no dia 3 de março. (Foto: Divulgação/ Fla Master)

Zico completará 70 anos no próximo dia 3 de março — data considerada Natal para os mais fanáticos dos flamenguistas — e irá celebrar a data com um baile de gala no Jockey Club do Rio de Janeiro. A festa será fechada e contará com 500 convidados.

O evento terá shows do cantor Fagner e da bateria da campeã do carnaval carioca de 2023, Imperatriz Leopoldinense.

Entre os convidados estão artistas, apresentadores, jornalistas e jogadores e ex-jogadores do Flamengo como Júnior, Petkovic, Diego Ribas, Gabigol e Everton Ribeiro. O evento é organizado pela Klefer, empresa do ex-presidente do Flamengo Kleber Leite.

Bloco

Em comemoração aos 70 anos do ex-jogador, o bloco de carnaval Fla Master vai homenagear o craque. O desfile será neste sábado (25), começando no Posto 5 e seguindo em direção ao Posto 3 da Praia da Barra.

“Qualquer homenagem quando estamos vivos é muita boa! Fiquei muito grato. Agora quero ver se eu chego aos 100 anos”, brinca Zico.

O ex-jogador também comemora o sucesso de uma cirurgia de colocação de prótese no quadril, realizada há um ano:

“Estava com dores, sem poder me exercitar, e a cirurgia deu muito certo. Estou muito feliz de chegar aos 70 anos com qualidade de vida, saúde e podendo fazer tudo.”

Assim como o futebol, Zico também adora samba e carnaval, mas diz que seus tempos de folião acabaram. A homenagem do Fla Master, porém, vai ser uma chance de voltar a curtir um pouco a folia.

“O pessoal do bloco já está acostumado comigo, acho que vou conseguir aproveitar. Minha família deve ir, assim como alguns amigos e atletas que jogaram comigo”, destaca.

Fundador e organizador do Fla Master, que reúne, como o nome sugere, ex-craques do Flamengo, torcedores e simpatizantes, Francisco Aquino conta que desde 2016 o bloco concentra mas não sai. Este ano, por causa da homenagem aos 70 anos de Zico, porém, haverá desfile.

“Depois, teremos uma feijoada para os convidados e amigos do Zico. Estamos ansiosos. Vamos tocar o nosso hino, que foi feito por mim, Fred Camacho e Dudu Nobre, e a música que Arlindo Cruz e André Diniz fizeram para os 60 anos do Zico. Pedi que o pessoal tentasse preparar mais uma música especial para os 70 anos”, adianta.

Aquino lembra que, nos 60 anos de Zico, foi dele e de Thiago, filho do ex-jogador, a ideia de sugerir que a Imperatriz Leopoldinense o homenageasse.

“Perguntamos para ele sobre este ano, mas ele não queria mais desfile. Tivemos a ideia do bloco, que é formado por amigos e ex-companheiros dele, e o Zico gostou. Ele sempre estava viajando nessa época do ano e nunca pôde ir ao nosso bloco.(Os ex-jogadores) Adílio, Júnior, Andrade, Leandro e Ney Dias já confirmaram presença, assim como (os cantores) Dudu Nobre e Xande de Pilares. Vamos convidar Moacyr Luz, Jorge Aragão e Sandra de Sá também. Quem quiser participar será muito bem-vindo”, diz o organizador.

