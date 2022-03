Porto Alegre Aniversário de Porto Alegre terá paella e bolo no Mercado Público nesta sexta e sábado

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Na sexta-feira (25) e sábado (26), serão distribuídos uma paella campeira e um bolo gigantes no Mercado Público. Foto: Joel Vargas/PMPA Na sexta-feira (25) e sábado (26), serão distribuídos uma paella campeira e um bolo gigantes no Mercado Público. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A parte gastronômica na comemoração dos 250 de Porto Alegre não poderia estar concentrada em um lugar melhor: o Mercado Público. Na sexta-feira (25) e sábado (26), serão distribuídos à população e convidados uma paella campeira e um bolo gigantes, respectivamente.

Na sexta, a partir das 12h, quem for ao deck localizado em frente ao Largo Glênio Peres poderá observar a paella sendo feita pelo chef paellero Renê Barbachan. Produzida com carne bovina, suína, linguiça, peito de frango, bacon e legumes, todos os ingredientes foram doados pelos mercadeiros. Os cerca de 600 pratos serão distribuídos sem a entrega de senhas. Todos que forem ao local serão atendidos até que haja paella disponível.

Já o sábado, 11h, será o dia do tradicional Parabéns a Você. No Largo Glênio Peres, um bolo em formato de 250 anos, recheado com o tradicional beijinho, será dividido em 3.300 fatias. Confeccionado por meio de uma parceria entre Zaffari, Uniritter, Comercial Martini, loja que faz parte do Mercado Público, e Nestle, começará a ser montado às 7h30.

De acordo com Adriana Kauer, presidente da Associação do Mercado Público Central (Ascomepc), o local escolhido tem tudo a ver com a comemoração. “Somos um centro de abastecimento e um dos lugares mais tradicionais de Porto Alegre. Participarmos dessas ações nos deixa imensamente felizes. Os mercadeiros, assim, prestam uma homenagem para a Capital”, diz.

