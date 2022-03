Porto Alegre Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul apresenta recital em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Espetáculo é reservado a convidados especiais da Fasc. (Foto: Divulgação/PMPA)

Às 19h desta quinta-feira (24), o Theatro São Pedro será o palco de mais um evento cultural em homenagem aos 250 anos de fundação de Porto Alegre (celebrados no sábado): um recital da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), com participação especial da cantora, compositora e ex-primeira-dama municipal Isabela Fogaça.

O espetáculo é produzido pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e restrito a convidados de instituições parceiras.

Sob regência do maestro Telmo Jaconi, será interpretado um repertório eclético, que vai de Johann Strauss a Lupicínio Rodrigues, passando por Alfred Hülsberg, Flávio Bicca Rocha, Ludwig van Beethoven e Kleiton & Keldir e José Fogaça.

Inclusão social

Criada em 2009, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul foi criada em 2009 tem foco na formação musical de excelência para crianças, adolescentes e adultos de até 24 anos, sobretudo oriundos de famílias de baixa renda e alunos da rede pública de ensino. Os ensaios são realizados na Fundação Pão dos Pobres (bairro Cidade Baixa).

São 110 integrantes tocando violino, viola violoncelo, contrabaixo, percussão, trompa, trompete, trombone, tuba, flauta transversal, clarinete, oboé, fagote e piano, em três níveis: iniciante, intermediário e avançado. Eles ingressam na OJRS por meio de edital realizado anualmente e devem estar frequentando a escola pública.

Os participantes recebem o instrumento, uniforme e traje de apresentação, além de lanche, transporte e formação no instrumento. Também é fornecida bolsa-auxílio para quem tem até 13 anos e remuneração especial a partir dos 14, conforme previsto pela Lei da Aprendizagem – trata-se do primeiro e único curso de “Músico Instrumentista -Aprendizagem” inscrito no Ministério do Trabalho, em uma parceria entre a Fasc e a Fundação Pão dos Pobres.

(Marcello Campos)

