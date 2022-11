Inter “Ano que vem temos que avançar”, diz Mano Menezes após vice-campeonato

Por Lorenzo Rivero | 14 de novembro de 2022

Mano acredita que o Inter foi muito bem nesta temporada, mas que em 2023 o elenco tem que estar preparado Foto: Reprodução/Inter Mano acredita que o Inter foi muito bem nesta temporada, mas que em 2023 o elenco tem que estar preparado (Foto: Reprodução/Inter Foto: Reprodução/Inter

O Inter fecha a temporada com a melhor campanha da equipe em campeonato de pontos corridos com 20 clubes, desde 2006. Além do vice-campeonato, o time de Mano Menezes garantiu a premiação de R$ 42,7 milhões.

Após o final da partida e do campeonato, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva e fez uma analise da temporada. Em abril desta temporada, o treinador assumiu a equipe em momentos de dificuldades na temporada.

“O que foi feito esse ano foi um parâmetro. Mas temos que fazer melhor no ano que vem. Cria-se novas expectativas, temos que estar preparados. Esse ano tá bom, torcedor entendeu, iniciamos com algumas dificuldade, terminamos bem”, disse o treinador colorado.

Ainda em 2022, o Inter renovou o contrato com Mano Menezes até o final da temporada de 2023. O treinador aguarda as movimentações no mercado durante as férias. Atualmente, o Colorado está em busca de um volante e um centroavante para um aumento de qualidade.

E para 2023, além da torcida, Mano espera conseguir retornar aos caminhos dos títulos, começando já pelo Campeonato Gaúcho, competição que o Inter não ganha desde 2016.

