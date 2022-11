Rio Grande do Sul Sociedade de Oftalmologia do RS faz alerta sobre a relação da diabetes com doenças que afetam a saúde ocular

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O não acompanhamento médico pode levar ao desenvolvimento de cataratas, glaucoma e até a cegueira. Foto: Divulgação O não acompanhamento médico pode levar ao desenvolvimento de cataratas, glaucoma e até a cegueira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (14), Dia Mundial do Diabetes, a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (Sorigs) alerta para que a população olhe com atenção a relação entre a doença e os cuidados com a saúde ocular. De acordo com a entidade, uma das consequências da diabetes sem o devido tratamento médico pode ser a cegueira, glaucoma e as cataratas.

“Vale destacar que 4,8% dos 37 milhões de casos de cegueira foram provocados pela retinopatia diabética. Uma doença silenciosa, progressiva e que ocorre quando o paciente não estabelece os cuidados necessários. Normalmente, os casos são descobertos em estágio avançado e com raras chances de tratamento”, destaca o presidente da Sorigs, Marcos Brunstein.

No Brasil, 6,9% da população tem diabetes e uma boa parte dos casos de cegueira são provocados pela retinopatia diabética. Outras doenças oculares, como glaucoma e catarata, também podem derivar do controle inadequado da taxa de glicemia.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), as pessoas com diabetes têm 40% mais chance de desenvolver glaucoma; têm 60% mais chance de desenvolver a catarata. Já a retinopatia diabética pode afetar a todos os diabéticos, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Outro dado importante, reforçado pela SBD, é que uma em cada quatro pessoas com diabetes tem o problema em algum momento da vida.

“Os dados revelam a importância das visitas regulares ao médico oftalmologista para evitar o desenvolvimento de doenças oculares derivadas da diabetes. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será o tratamento”, ressalta Brunstein.

O cuidado alimentar em relação à diabetes não é apenas sobre alimentos ricos em açúcar, como doces e refrigerantes, mas também em substâncias com alto teor de farinha branca e carboidrato, que devem ser evitados em excesso para o bom tratamento da doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul