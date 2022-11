Porto Alegre Reativada linha de ônibus 360 Ipê em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus através do app do Cartão TRI. Foto: Alex Rocha/PMPA Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus através do app do Cartão TRI. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Foi reativada nesta segunda-feira (14), a linha de ônibus 360 – Ipê, restabelecendo o atendimento às regiões Ipê I e Ipê II com linha radial até o Centro de Porto Alegre. Com a reativação, a linha A360 deixará de operar, tendo em vista que o itinerário realizado é o mesmo da linha reativada.

Além disso, foi ampliado o itinerário da linha A348 – Jardim Bento Gonçalves. A mudança permitirá aos usuários do transporte que possuem o cartão TRI o deslocamento até o terminal Azenha com cobrança tarifária e a integração gratuita com qualquer linha do sistema em até 30 minutos após o primeiro desembarque.

“Algumas ações pontuais que estamos realizando no Mais Transporte, como essas duas que promovemos a partir do dia 14, atendem pedidos das comunidades, depois de um estudo da nossa equipe técnica. O esforço é constante para qualificar o atendimento do usuário do transporte público”, destaca o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Linhas sem cobrador: Foi publicado na sexta-feira (11), no Diário Oficial de Porto Alegre a resolução que autoriza a operação da linha 360 Ipê sem cobrador. Em relação ao percentual de profissionais, a retirada totaliza 22% do quadro, com a previsão de chegar a 25% até o fim deste ano.

A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

Linha 360 Ipê

Oferta de 36 viagens por dia, sendo 18 por sentido;

– Primeiro horário saindo do bairro às 5h45 e último horário às 22h25min;

– Primeiro horário saindo do centro às 6h35 e último horário às 23h15;

– Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 50 minutos;

– Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 57 minutos;

– Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 50 minutos;

Linha A348

Oferta de 34 viagens por dia, sendo 17 por sentido;

– Primeiro horário saindo do bairro às 5h50 e último horário às 22h25min;

– Primeiro horário saindo do centro às 6h20 e último horário às 23h;

– Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 55 minutos;

– Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 1h03 minutos;

– Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 55 minutos.

