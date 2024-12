Saúde “Ansiedade” é eleita a palavra do ano no Brasil; entenda

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

22% dos brasileiros a escolheram como a melhor definição para os momentos vividos este ano. (Foto: Freepik)

Para os brasileiros, “ansiedade” é a palavra que melhor define o ano de 2024, como mostra a nona edição da pesquisa realizada pela CAUSE, em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA e o PiniOn app. Ela foi escolhida por 22% dos participantes, entre cinco finalistas.

Em segundo lugar ficou “Resiliência”, com 21%, seguida por “Inteligência Artificial” e “Incerteza”, com 20%, e “Extremismo”, 4%.

Essa escolha foi realizada em um processo que contou com duas etapas: em um primeiro momento, especialistas das áreas de comunicação e ciências sociais se reuniram para escolher cinco palavras que descreveriam 2024. Depois, essas palavras foram submetidas a uma pesquisa com a população brasileira a partir de dados do Censo 2022 do IBGE e da PNAD contínua de 2024, que consultou 1.538 brasileiros de todas as regiões do país.

As pesquisas por respostas também são um indicativo desta tendência. Dados do Google Trends mostram que o Brasil é o segundo país no mundo que mais busca informações sobre ansiedade na internet. Entre os principais termos pesquisados estão “sintomas de ansiedade” e “como lidar com a ansiedade”.

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a ansiedade é um sentimento de aflição, angústia e perturbação causada pela incerteza intrínseco aos seres humanos, mas dependendo das circunstâncias ou intensidade, pode se tornar patológica, ou seja, prejudicial à saúde.

“A escolha de ‘Ansiedade’ reflete o espírito de uma era de transformações rápidas e muitas vezes desorientadoras. No Brasil, assim como no mundo, as pessoas se deparam com uma necessidade urgente de adaptação. A pressão da economia, a presença crescente da inteligência artificial e as ameaças ambientais formam um cenário em que a população sente que está sempre um passo atrás, buscando equilíbrio em um futuro cada vez mais incerto. Essa palavra encapsula um país que busca estabilidade em meio à complexidade”, aponta Leandro Machado, cientista político e sócio-fundador da CAUSE.

De acordo com Cila Schulman, CEO do Instituto de Pesquisa IDEIA, a palavra revela um movimento profundo.

“Quando analisamos os resultados, vemos que a ansiedade é, de fato, um sinal de que os brasileiros anseiam por uma vida com mais previsibilidade e segurança. É um alerta para governos, empresas e organizações sobre a necessidade de estratégias que ajudem a mitigar essa pressão coletiva”, acrescenta.

Em anos anteriores, os brasileiros também elegeram palavras que marcaram o período vivido. 2021, por exemplo, foi associado à palavra “Vacina”, devido a pandemia. Em 2022, a palavra escolhida foi “Esperança”, seguida por “Mudanças Climáticas”, que marcou o ano de 2023.

