Saúde Árvore de Natal pode carregar mais de 50 tipos de fungos; saiba como evitá-los

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A condição é desencadeada pela exposição aos alérgenos encontrados nos enfeites natalinos que costumam ficar o ano inteiro guardados. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A síndrome da árvore de Natal é o apelido de uma condição desencadeada pela exposição aos alérgenos encontrados nos enfeites natalinos — que depois das festas passam o restante do ano todo guardados.

Os sintomas são semelhantes a outras reações alérgicas, mas também podem ser confundidos com uma doença semelhante a um resfriado, gripe ou até mesmo covid. Isso inclui nariz entupido ou escorrendo, olhos lacrimejantes e com coceira, espirros, coceira na garganta, respiração ofegante e tosse. Também podem ser sentidos sintomas na pele, incluindo vermelhidão, inchaço e coceira.

As árvores de Natal estão repletas de alérgenos em potencial, incluindo pólen, ácaros e – o mais significativo – mofo. Uma única árvore de Natal pode hospedar mais de 50 espécies de fungos, todos os quais produzem esporos transportados pelo ar que podem irritar o sistema imunológico.

No entanto, existem alguns cuidados fáceis que você pode tomar para garantir que suas decorações de Natal não façam mal a sua saúde.

* Limpe a árvore antes de montá-la

Lave sua árvore de natal com água ou um pano úmido. Isso vai ajudar a retirar mofo e poeira. Deixe secar e passe um aspirador de pó nela para tirar a poeira residual.

* Proteja-se ao decorar

Alguns itens que decoram a árvore de Natal não podem ser lavados nem higienizados com um pano úmido. Portanto, vale usar luvas e uma máscara no rosto para evitar possíveis reações alérgicas na mão e a inalação de poeira. Tome um banho e troque de roupa logo após terminar a montagem.

* Use um purificador de ar

Se você tem asma ou muita alergia, deixar um purificador de ar próximo à árvore pode ajudar a evitar crises

* Desmonte logo

Reduza o tempo de exposição à árvore de Natal. Assim que o ano virar, trate-se de desmontá-la logo.

* Cuidado ao guardar

Deixar a árvore de Natal em caixas ou sacos abertos facilitam o acúmulo de poeira e ácaro. Se possível, guarde os itens decorativos em um recipiente a vácuo.

Origem

O surgimento da árvore de Natal moderna é alvo de controvérsia. Existem aqueles que falam que ela surgiu em Talinn (atual Estônia) em 1441, enquanto outros falam que ela surgiu em Riga (atual Letônia) em 1510.

Há ainda quem fale que ela surgiu em Bremen (atual Alemanha) em algum momento do século XVI. Apesar de haver debates a respeito do local exato ao qual a árvore de Natal moderna remonta, os historiadores sabem que suas origens estão ligadas com tradições medievais relacionadas às culturas pagãs.

As árvores de Natal modernas foram inseridas no interior das residências ao longo do século XVI e eram decoradas com maçãs e nozes. Tornaram-se popular somente no século XIX por conta da rainha Vitória e do Príncipe Albert, do Reino Unido. Como a mãe da rainha Vitória era alemã, a tradição de decorar árvores de Natal passou a ser realizada também na Inglaterra. Isso fez com que o símbolo se popularizasse no Reino Unido e se espalhasse por outras partes do mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/arvore-de-natal-pode-carregar-mais-de-50-tipos-de-fungos-saiba-como-evita-los/

Árvore de Natal pode carregar mais de 50 tipos de fungos; saiba como evitá-los

2024-12-07