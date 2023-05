Rio Grande do Sul Antecipação do 13º salário do INSS é a boa notícia para o comércio gaúcho, diz Federação

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Projeção da entidade é que os pagamentos vão somar R$ 5 bilhões no Rio Grande do Sul Foto: Arquivo/EBC Projeção da entidade é que os pagamentos vão somar R$ 5 bilhões no RS. (Foto: Arquivo/EBC) Foto: Arquivo/EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A boa notícia para o comércio e para a economia do Rio Grande do Sul nesta primeira quinzena de maio, na avaliação da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), é a antecipação, pelo governo federal, do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), cujo pagamento acontecerá nas folhas referentes a maio (no período entre 25/05 e 07/06) e junho (entre 26/06 e 07/07).

A medida, adotada desde 2020, ajuda a diminuir os efeitos da pandemia na economia e injeta um valor substancial no orçamento de quase 2,4 milhões de gaúchos.

“É, com certeza, uma medida que traz novo ânimo para o comércio gaúcho. No estado, o pagamento do abono anual, na soma dos dois meses, chegará à casa dos R$ 5 bilhões. Estimamos que boa parte deste valor extra destinado aos aposentados e pensionistas do INSS, cerca de 60%, seja utilizado no consumo e o restante aplicado no pagamento de dívidas e recuperação de crédito”, destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Na avaliação de Vitor Augusto Koch, o reforço financeiro que milhões de gaúchos irão receber, somado a proximidade do inverno deve ter um reflexo positivo nas vendas do chamado segmento mole (vestuário, calçados e acessórios) do comércio.

“Temos inúmeros exemplos de que quando a população tem o seu poder de compra ampliado, isso se reflete em expansão de vendas e resolução de pendências financeiras. Ninguém fica devendo por não querer pagar. A maioria dos devedores enfrenta esse problema por causa das dificuldades financeiras que possui em determinados momentos. Então, é importante esse acréscimo de recursos que a economia do Rio Grande do Sul terá nos próximos meses”, enfatiza o presidente da FCDL-RS.

Segue valendo, para os lojistas, a recomendação de que continuem oferecendo seu melhor atendimento, com atenção, cordialidade, preços convidativos e condições facilitadas de pagamento, para receber esse público que estará disposto a comprar.

Os aposentados também devem planejar a melhor estratégia para utilizarem os recursos oriundos da antecipação do 13º salário, seja renegociando dívidas ou efetuando novas compras. A principal delas é observar sua capacidade de pagamento mensal, para não criar débitos que não podem ser quitados futuramente. E, também, lembrar que com esta antecipação, o pagamento no final do ano não será efetuado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/antecipacao-do-13o-salario-do-inss-e-a-boa-noticia-para-o-comercio-gaucho-diz-federacao/

Antecipação do 13º salário do INSS é a boa notícia para o comércio gaúcho, diz Federação

2023-05-15