Rio Grande do Sul Antecipação: servidores estaduais gaúchos recebem nesta quarta-feira a primeira parcela do décimo-terceiro. Valor é de 90% do total

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Já os vencimentos de outubro foram pagos nessa quinta-feira. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo desta quarta-feira (1º), o governo do Rio Grande do Sul deposita a primeira parte do décimo-terceiro salário dos servidores estaduais, aposentados e pensionistas. A parcela da gratificação natalina é de 90%, paga de forma antecipada – a quitação do restante do pagamento está agendada para 20 de dezembro.

O dinheiro contempla 119 contra-cheques de ativos, 167 mil de inativos e 45 mil pensionistas ou servidores vinculados a estatutos próprios, bem como empregados públicos vinculados à administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas e privadas.

“Este é o terceiro ano consecutivo em que o décimo-terceiro começa a ser pago antes da data prevista em lei, que é de 20 de dezembro”, ressaltou a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) ao detalhar os pagamentos. Os detalhes estão no site estado.rs.br.

Folha de outubro

Já os salários de outubro do funcionalismo ativo e inativo referentes a outubro foram depositados nessa terça-feira (31), último dia do mês. O montante desembolsado pelo Tesouro Estadual gaúcho abrange uma folha líquida de cerca de R$ 1,3 bilhão, contemplando mais de 338 mil matrículas.

Com a soma desses vencimentos aos depósitos da antecipação do décimo-terceiro, são aproximadamente R$ 2,8 bilhões potencialmente injetados na economia gaúcha. Isso porque boa parte do pessoal utiliza o dinheiro para fazer compras de fim de ano ou mesmo colocar em dia pagamentos atrasados e outras pendências. A estimativa é do próprio governo gaúcho.

“Ao longo do exercício, o Estado vem planejando a cada mês o fluxo de caixa, reservando recursos para quitar todos os pagamentos”, ressalta o Poder Executivo. “Além disso, está evitando a geração de novos passivos decorrentes das indenizações pelos atrasos. Com essa regularização, garante aos servidores previsibilidade e antecipação dos pagamentos que lhe são devidos.”

O Palácio Piratini reitera: “O adiantamento é resultado da reestruturação das finanças do Estado, que vem garantindo, nos últimos três anos, equilíbrio financeiro e pagamento em dia dos salários e de todas as despesas do Executivo”, destaca a secretária da Fazenda, Pricilla Santana. “Isso demonstra a nossa capacidade de organização financeira. Os recursos que serão injetados na economia gaúcha poderão ser gastos no comércio do nosso Estado, ajudando também o empreendedor”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/antecipacao-servidores-estaduais-gauchos-recebem-nesta-quarta-feira-a-primeira-parcela-do-decimo-terceiro-valor-e-de-90-do-total/

Antecipação: servidores estaduais gaúchos recebem nesta quarta-feira a primeira parcela do décimo-terceiro. Valor é de 90% do total

2023-10-31