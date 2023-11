Esporte Seleção Brasileira feminina: em reencontro com Canadá, Brasil é derrotado em amistoso por 2 a 0

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Assim como a equipe masculina, a Seleção feminina também está passando por uma mudança no comando. Foto: Leandro Lopes/CBF Assim como a equipe masculina, a Seleção feminina também está passando por uma mudança no comando. (Foto: Leandro Lopes/CBF) Foto: Leandro Lopes/CBF

Depois de vencer no último sábado, a Seleção Brasileira feminina voltou a enfrentar o Canadá nesta terça-feira (31) e, dessa vez, terminou derrotada. No Wanderer Grounds, em Halifax, na Escócia, o Brasil segurou o empate no primeiro tempo, mas levou dois gols na etapa complementar. Huitema e Deanne Rose balançaram as redes.

Assim como a equipe masculina, a Seleção feminina também está passando por uma mudança no comando. A derrota contra o Canadá foi apenas a segunda partida de Arthur Elias no comando das brasileiras.

Os amistosos contra o Canadá fazem parte da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados em 2024.

O jogo

O amistoso teve um primeiro tempo morno, sem chances claras de gol. O primeiro chute da Seleção Brasileira ao gol saiu apenas aos 21 minutos, quando Ary Borges arriscou de fora da área, mas parou na defesa da goleira D’Angelo. Pouco depois, aos 24, o Brasil teve sua melhor oportunidade da etapa. Gabi Nunes dividiu dentro da área e acabou caindo, porém, mesmo assim, conseguiu tocar para Marta. A camisa 10 pegou de canhota e mandou à direita da trave canadense.

O Canadá cresceu nos minutos finais e assustou algumas vezes. Aos 38 minutos, Gilles cabeceou para defesa de Letícia. Um minuto depois, Lauren tentou cortar um cruzamento adversário e por pouco não encobriu a goleira brasileira. Por fim, aos 43 aminutos, Leon cobrou uma falta da entrada da área direto para o gol, mas não ofereceu dificuldade para a arqueira do Brasil.

Na volta do intervalo, as canadenses começaram melhor e passaram muito perto aos 15 minutos. Fleming encontrou espaço entre as zagueiras brasileiras e colocou Lacasse na cara do gol. A atacante tirou de Letícia com uma finalização no canto esquerdo, porém carimbou a trave.

Não demorou muito para o Canadá abrir o placar. Aos 24 minutos, Lawrence recebeu com liberdade na direita da grande área e cruzou. A bola atravessou a área e foi cabeceada com firmeza por Huitema na segunda trave. Já na reta final, aos 43, as canadenses ampliaram. Deanne Rose foi lançada nas costas da defesa brasileira. Na cara do gol, tocou no canto direito na saída de Letícia.

