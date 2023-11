Rio Grande do Sul Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre inscrições para o seu primeiro curso de doutorado

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Aulas serão ministradas no campus da instituição em Osório. (Foto: Divulgação/Uergs)

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) abre nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o seu primeiro doutorado profissional, na área de Educação e que tem início previsto para o próximo semestre. Com data-limite de 23 de novembro, o processo é realizado por meio da internet – o edital está disponível em link no site uergs.edu.br.

Todas as aulas serão ministradas no campus da instituição em Osório (Litoral Norte), que desde 2017 abriga as atividades presenciais do mestrado profissional em Educação.

A seleção dos candidatos prevê duas etapas. Na primeira, será aplicada uma prova escrita de caráter eliminatório, ao passo que a segunda fase será dedicada a avaliações de currículos e defesas dos anteprojetos de pesquisa. O novo curso está dividido em quatro linhas de trabalho:

– Contextos e cotidianos educacionais e a formação das docências.

– Arte em contextos educacionais.

– Direitos humanos, educação e tecnologias.

– Educação, culturas, linguagens e práticas sociais.

Instituição

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul é uma instituição de ensino superior pública – portanto, gratuita – fundada em julho de 2001. Atualmente, conta com 23 unidades distribuídas por diversas regiões do Estado e integradas em torno de sete campi.

– Alegrete.

– Bagé.

– Bento Gonçalves.

– Soledade.

– Cachoeira do Sul.

– Caxias do Sul.

– Cruz Alta.

– Encantado.

– Erechim.

– Frederico Westphalen.

– Guaíba.

– Hortênsias.

– Osório.

– Montenegro.

– Porto Alegre.

– Sananduva.

– Santa Cruz do Sul.

– Santana do Livramento.

– São Borja.

– São Luiz Gonzaga.

– Tapes.

– Três Passos.

– Vacaria.

(Marcello Campos)

2023-10-31