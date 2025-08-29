Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Antes de enfrentar o Grêmio, Saúl critica gramados sintéticos no Brasil e exalta estrutura do Flamengo

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Mesmo após uma vitória marcante, Saúl não se deixa levar e cobra concentração máxima para enfrentar o Grêmio.

Mesmo após uma vitória marcante, Saúl não se deixa levar e cobra concentração máxima para enfrentar o Grêmio. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu, o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez não poupou palavras ao comentar sobre os gramados do futebol brasileiro. Segundo o jogador, os campos, especialmente os sintéticos, precisam de melhorias urgentes para elevar o nível técnico do Campeonato Brasileiro.

“O que o Brasileirão tem que melhorar é o gramado. Sobretudo o sintético. Isso seria um salto qualitativo muito alto para o campeonato e para atrair mais jogadores ao Brasil”, afirmou Saúl.

Apesar da crítica, o atleta fez uma ressalva positiva ao Maracanã, destacando que, mesmo com uso compartilhado com o Fluminense, o fato de ser grama natural já representa um ponto favorável.

Desde sua chegada ao clube, Saúl tem se mostrado impressionado com a estrutura rubro-negra e o apoio da torcida. Ele revelou estar aprendendo português e compartilhou que sua esposa está grávida, o que torna a adaptação ao Rio de Janeiro ainda mais significativa para sua família.

“Recebo um carinho que não sou capaz de devolver. Estou muito feliz de estar aqui. Daqui a pouco teremos um flamenguista”, brincou o espanhol.

Após a goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, Saúl alertou para os perigos da empolgação e reforçou a importância de manter o foco contra o Grêmio. Ele também comentou sobre sua posição em campo, revelando conversa com o técnico Filipe Luís sobre atuar mais pela direita.

Departamento Médico do Inter conta com quatro jogadores lesionados; veja como está a situação de cada um
Bolsonaro pode ficar até sete anos em regime fechado caso receba pena máxima do julgamento
