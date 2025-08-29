Inter Departamento Médico do Inter conta com quatro jogadores lesionados; veja como está a situação de cada um

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Bruno Tabata é o mais recente a entrar no departamento médico e já está fora do jogo contra o Fortaleza. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Bruno Tabata é o mais recente a entrar no departamento médico e já está fora do jogo contra o Fortaleza. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter vive um momento de transição no departamento médico. Após enfrentar uma sequência de lesões que comprometeram o rendimento do time em momentos decisivos da temporada, o clube agora conta com apenas quatro jogadores em tratamento — número considerado baixo pela comissão técnica. No entanto, cada caso exige atenção específica, e o retorno dos atletas pode impactar diretamente o desempenho do Colorado nas próximas rodadas.

Bruno Gomes

O lateral sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a pré-temporada, em janeiro. Desde então, vem passando por um processo de reabilitação cuidadoso. Atualmente, Bruno já realiza atividades físicas com chuteiras no gramado, o que indica avanço para a fase de transição. Apesar disso, ainda há limitações nos movimentos e o retorno aos jogos está previsto para este semestre. O clube monitora de perto sua evolução, buscando antecipar o retorno sem comprometer a integridade física do atleta.

Gabriel Mercado

O experiente zagueiro argentino está fora desde 6 de agosto, quando sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita durante o confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil. A recuperação tem sido gradual, respeitando a idade e o histórico clínico do jogador. A expectativa é que Mercado volte a treinar com o grupo após a pausa para a Data Fifa, no início de setembro. Sua presença é considerada estratégica para reforçar a defesa em jogos decisivos do Brasileirão.

Ronaldo

O volante Ronaldo apresentou dores no joelho direito e foi diagnosticado com um edema ósseo — condição que exige repouso e tratamento específico. Sem previsão de retorno, o jogador também vê sua situação contratual se complicar. O Athletico-PR demonstrou interesse em sua contratação, mas a lesão pode interferir nas negociações. O Inter mantém cautela e prioriza a recuperação plena antes de qualquer movimentação no mercado.

Bruno Tabata

O meia-atacante Bruno Tabata é o mais recente a integrar a lista de desfalques. Após a reapresentação do elenco, ele não participou dos treinos devido a dores musculares. O clube optou por mantê-lo em observação no departamento médico, realizando avaliações diárias. Já é certo que Tabata não estará disponível para o duelo contra o Fortaleza neste domingo (31), e sua situação será reavaliada ao longo da semana.

Apesar do número reduzido de atletas no departamento médico, o Inter segue atento à gestão física do elenco. O técnico e a equipe de fisiologia trabalham com foco na prevenção de novas lesões, especialmente em um calendário apertado e com jogos decisivos pela frente. A recuperação de Bruno Gomes e Mercado pode representar reforços importantes, enquanto a situação de Ronaldo e Tabata exige cautela.

O clube também avalia a possibilidade de buscar reposições pontuais no mercado, caso os prazos de retorno se estendam. A torcida, por sua vez, acompanha com expectativa a evolução dos jogadores, na esperança de ver o time completo e competitivo nas próximas rodadas.

