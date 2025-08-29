Sábado, 30 de agosto de 2025

Inter Alan Patrick volta aos treinos e reforça o Inter contra o Fortaleza

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Capitão treinou normalmente nesta sexta-feira no CT Parque Gigante

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Capitão treinou normalmente nesta sexta-feira no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A torcida do Inter recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (29): o meia Alan Patrick está recuperado da virose que o afastou dos treinos durante a semana e participou normalmente da atividade no CT Parque Gigante. A presença do camisa 10 está confirmada para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o técnico Roger Machado ainda lida com uma incógnita: Bruno Tabata segue fora dos trabalhos devido a dores musculares. Caso não retorne neste sábado (30), o jogador deve ser desfalque no duelo de domingo (31), às 20h30min, no estádio Beira-Rio.

Com a possível ausência de Tabata, o treinador colorado estuda opções para preencher o setor. Carbonero desponta como favorito para assumir a vaga, mas outras alternativas estão no radar: Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado e Valencia. Há também a possibilidade de Alan Rodríguez ser adiantado para atuar mais à frente, como fazia nos tempos de Argentinos Juniors.

Se Valencia for escolhido, o esquema tático pode sofrer alterações, com o time atuando com dois centroavantes, ele e Ricardo Mathias.

Provável escalação

O time que deve iniciar a partida contra o Fortaleza tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

O Colorado busca encerrar uma sequência negativa de cinco jogos sem vitória em casa e aliviar a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Jogador do Botafogo é convocado para a Seleção Argentina
Departamento Médico do Inter conta com quatro jogadores lesionados; veja como está a situação de cada um
