Esporte Jogador do Botafogo é convocado para a Seleção Argentina

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Montoro ficará ausente de uma semana importante de treinos sob comando de Davide Ancelotti. Foto: Vítor Silva/Botafogo Montoro ficará ausente de uma semana importante de treinos sob comando de Davide Ancelotti. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/Botafogo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O meia do Botafogo Álvaro Montoro, de apenas 18 anos, foi convocado para defender a seleção sub-20 da Argentina na próxima Data Fifa. A convocação feita pelo técnico Diego Placente tem como objetivo preparar a equipe para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

Montoro é o único jogador atuando no futebol brasileiro a integrar a lista da seleção argentina. Os treinos acontecerão entre os dias 1º e 6 de setembro, no centro de treinamento Lionel Andrés Messi, em Buenos Aires.

A Argentina está no Grupo D da Copa do Mundo Sub-20, ao lado de Itália, Austrália e Cuba. A estreia será no dia 28 de setembro, contra os cubanos, às 20 horas.

Com a convocação, o camisa 8 do Botafogo perderá uma semana cheia de treinamentos sob o comando de Davide Ancelotti. O período seria crucial para a preparação visando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, marcado para o dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos.

Montoro chegou ao Botafogo após se destacar pelo Vélez Sarsfield e rapidamente conquistou espaço no time titular. Desde sua chegada, soma 15 partidas com a camisa alvinegra, com um gol marcado e uma assistência.

Além de Montoro, o Botafogo também terá outro representante na competição: o atacante Nathan Fernandes, convocado para a Seleção Brasileira sub-20. Os treinos da equipe ocorrerão entre os dias 1º e 9 de setembro, no CT do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/jogador-do-botafogo-e-convocado-para-a-selecao-argentina/

Jogador do Botafogo é convocado para a Seleção Argentina

2025-08-29