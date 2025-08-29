Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Empresários do RS são investigados por fraude em sorteios de carros e lavagem de dinheiro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Na manhã desta sexta-feira (29), a Justiça autorizou o cumprimento de 23 medidas judiciais em quatro cidades: São Gabriel, Cruz Alta, Ijuí e Lagoa Vermelha.

Foto: MPRS/Divulgação
Na manhã desta sexta-feira (29), a Justiça autorizou o cumprimento de 23 medidas judiciais em quatro cidades: São Gabriel, Cruz Alta, Ijuí e Lagoa Vermelha. (Foto: MPRS/Divulgação)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga empresários de São Gabriel por suspeita de envolvimento em um esquema de sorteios fraudulentos de veículos pela internet. As revendas de carros dos investigados também seriam usadas para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Na manhã desta sexta-feira (29), a Justiça autorizou o cumprimento de 23 medidas judiciais em quatro cidades: São Gabriel, Cruz Alta, Ijuí e Lagoa Vermelha. Foram realizados 16 mandados de busca e apreensão em residências, revendas de veículos e no presídio de São Gabriel, além de sete ações cautelares, incluindo quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal, além de bloqueio de bens e ativos financeiros superiores a R$ 5,5 milhões.

Até o momento, 44 veículos foram identificados como parte do esquema, e 24 já foram apreendidos. Sete pessoas estão sob investigação: dois empresários do ramo de automóveis, dois traficantes (sendo um deles já preso) e três familiares de um dos suspeitos. Todos respondem por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, estelionato, organização criminosa e crimes contra a economia popular.

Segundo o Ministério Público, os investigados realizavam sorteios online de veículos com pagamento de bilhetes via PIX. Após o suposto sorteio, vídeos de vencedores eram divulgados nas redes sociais, mas os carros não eram entregues e permaneciam circulando entre revendas ligadas aos próprios suspeitos.

A investigação teve início em janeiro de 2024, após informações recebidas pelo 2º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, que apontavam movimentações suspeitas ligadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O Gaeco identificou que a organização criminosa utilizava empresas de fachada e diversas contas bancárias em nome de laranjas para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Fraude no INSS: idosa é usada como laranja, tem benefício descontado e ainda responde a 200 ações
Jogador do Botafogo é convocado para a Seleção Argentina
https://www.osul.com.br/empresarios-do-rs-sao-investigados-por-fraude-em-sorteios-de-carros-e-lavagem-de-dinheiro/ Empresários do RS são investigados por fraude em sorteios de carros e lavagem de dinheiro 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Após 15 meses, Trensurb volta a funcionar totalmente a partir deste sábado

Rio Grande do Sul Violência contra as mulheres: projeto de deputada federal gaúcha prevê o fortalecimento de campanhas nas redes sociais

Acontece Casa do Cooperativismo: Sistema Ocergs leva parque temático ESG à Expointer 2025

Acontece Troféu Destaques do Agro valoriza clientes do Banrisul em sustentabilidade e inovação