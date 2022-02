Saúde Antialérgico pode reduzir sequelas nos infectados com covid

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

A covid longa é caracterizada pela persistência de sintomas da doença e outras sequelas mesmo após a recuperação do paciente. (Foto: Jcomp/Freepik)

Os antialérgicos podem ser aliados de pacientes que desenvolveram covid longa. Este tipo de medicação foi capaz de aliviar sintomas persistentes da condição, como a fadiga. É isso que relata um estudo feito por pesquisadores das universidades da Califórnia, de Indiana e de Miami (EUA), publicado esta semana no Journal for Nurse Practitioners.

Os autores do estudo se concentraram nos casos de duas mulheres de meia-idade que se infectaram com o coronavírus em 2020 e continuaram a sentir os sintomas da doença mesmo após estarem curadas. Ambas as pacientes desenvolveram uma variedade de sintomas persistentes, incluindo fadiga, confusão mental e falta de resistência durante o exercício. Uma delas também apresentou dores e inchaço nos dedos dos pés. As duas mulheres tinham histórico de alergias e, por isso, faziam uso de anti-histamínicos, de vez em quando, para controlar seus quadros alérgicos.

O estudo relata que uma das mulheres – alérgica a laticínios – consumiu acidentalmente um pedaço de queijo. Após tomar seu antialérgico (recomendado por seu médico) sentiu um “alívio considerável” de seus sintomas de covid longa. Ela percebeu que sua fadiga diminuiu e seu comprometimento cognitivo melhorou. Os sintomas de covid longa voltaram três dias após ela interromper o uso do anti-histamínico.

A mulher trocou de antialérgico e passou a usar o novo remédio para aliviar os sintomas da covid longa. A outra paciente também passou a tomar a medicação rotineiramente. As duas apresentaram uma recuperação quase que completa por conta a medicação, afirmam os pesquisadores.

A covid longa é caracterizada pela persistência de sintomas da doença e outras sequelas mesmo após a recuperação do paciente. Ela afeta cerca de 10% das pessoas que se infectam com o coronavírus. Pacientes que desenvolvem a condição costumam se queixar frequentemente por não conseguirem ter “a vida normal” que tinham antes de pegarem covid-19. Os sintomas de covid longa muitas vezes afetam não só a vida particular, como também a profissional dos pacientes, que ficam sem a disposição adequada para trabalhar. Até o momento não há um protocolo definido de tratamento para quem apresenta essa condição. Por esse motivo, pesquisadores estão estudando várias opções de terapia e, dentre elas, estão o uso de anti-histamínicos.

Os cientistas consideram como positiva a descoberta da capacidade dos antialérgicos de aliviar a covid longa, uma vez que são remédios de fácil acesso, vendidos sem exigência de receita médica. No entanto, destacam que são necessários mais estudos sobre o tema, para que seja possível, por exemplo, avaliar a eficácia e desenvolver esquemas de dosagem para diretrizes de prática clínica. As informações são do jornal O Globo.

