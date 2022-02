Saúde Covid matou, em média, mais de dois prefeitos por mês no País

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Maguito Vilela: ex-governador de Goiás eleito prefeito de Goiânia morreu após ficar 83 dias internado. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos 54 prefeitos já morreram por covid-19 ou por complicações dela no Brasil. Na média, é como se houvesse mais de duas mortes por mês. Os dados são de levantamento da FNP (Frente Nacional de Prefeitos) feito a pedido do jornal O Globo, com números compilados desde março de 2020.

O quantitativo inclui prefeitos que morreram durante a atual gestão e a anterior. Do total, 29 tiveram as vidas ceifadas ainda em 2020. Três deles se elegeram no pleito daquele ano, mas não chegaram a tomar posse. Outros 26 morreram no ano passado. Segundo o levantamento, não há registro de mortes de prefeitos por covid-19 em 2022.

Um dos casos emblemáticos é o do então prefeito de São José do Divino (PI), Antônio Felícia (PT). Aos 56 anos, tornou-se a primeira vítima de covid-19 no Piauí. Foi, também, o primeiro óbito entre os gestores, em março de 2020.

Entre as capitais, Goiânia foi a única a perder um prefeito para a covid-19. Maguito Vilela (MDB) morreu em São Paulo em 13 de janeiro de 2021, vítima das complicações da doença. O gestor, que tinha 71 anos, se elegeu em segundo turno com 52% dos votos, mas só recebeu a notícia dias depois.

O ex-governador de Goiás tomou posse virtualmente no hospital e, logo em seguida, se licenciou do cargo. Ao todo, ficou 83 dias internado, período no qual foi intubado duas vezes e passou por uma cirurgia devido a uma hemorragia nos pulmões. Antes de se infectar, Vilela perdeu duas irmãs para a doença.

“Um ano que meus dias ficaram sem cor, que minha risada se transformou em um leve sorriso, que meus olhos, que brilhavam tanto, se tornaram um olhar longe e vazio. (…) Quando você perde alguém que te completava, você nunca voltará a ser inteiro. Será sempre metade”, escreveu a viúva dele, Flávia Teles, em rede social, quando completou-se um ano da morte.

Vácuo político

A morte do prefeito de Araguanã (TO), Hernandes Neves de Brito (DEM), 54, em julho de 2020 desencadeou uma série de movimentos políticos no município, localizado às margens do Rio Araguaia. Conhecido como Hernandes da Areia, elegeu-se como vice-prefeito e substituía o titular, Fernando Luiz dos Santos, desde 2017, quando renunciou.

O sucessor imediato – presidente da Câmara municipal, Cícero Cruz de Araújo (PDT) – morreu em 26 de junho, quando Hernandes estava internado. Coube, então, à vereadora Irene Rodrigues Ramos Duarte (PSD) assumir o cargo. Ela, que estava no primeiro mandato e ocupava a vice-presidência da Casa, não tentou a reeleição em 2020.

Pai do deputado federal Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL), o prefeito de Santana do Ipanema (AL), Isnaldo Bulhões (MDB), morreu por complicações da Covid-19 em 8 de julho de 2020, aos 78 anos. Com a morte dele, a filha, então vice-prefeita Christiane Bulhões (MDB), passou a ocupar o cargo. Ela se reelegeu naquele ano.

Segundo a FNP, só há duas mulheres entre as mortes por Covid-19 ou por complicações dela. Rozinei Aparecida Rigotto Oliveira (PSD), conhecida como Dra. Rose, estava no quarto mandato à frente de Querência do Norte (PR) quando morreu aos 57 anos em abril. Chamada de Chaguinha de Adilson, a prefeita Francisca Chagas (PDT), 62, de Coremas (PB), faleceu no mês anterior.

As mortes se concentram nas regiões Sudeste e Nordeste. São Paulo lidera, com dez – quase um quinto das vítimas. Em seguida, vem Rio Grande do Sul, que soma seis. Só oito estados não registraram óbitos. Foi no estado paulista que o prefeito de Santo Antônio do Aracanguá (SP), Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues (DEM), morreu de Covid-19 aos 35 anos em 26 de junho, na mesma semana em que o gestor de Borebi, Antonio Carlos Vaca (PSDB), 73.

A FNP informou que reforça as medidas de prevenção, como uso de máscara, a toda a população, além de incentivar a vacinação rápida contra a covid-19. “Em momento algum, desde o início da pandemia, nos afastamos do nosso dever, que é estar na rua, participando ativamente do cotidiano das nossas cidades e ouvindo a população. E com isso também fomos vítimas da covid-19, eu inclusive, e lamento muito que 55 pessoas eleitas democraticamente para gerir seus municípios não puderam concluir, ou até mesmo assumir, seus mandatos porque tiveram suas vidas interrompidas pelo coronavírus. Temos todos o dever de incentivar a vacinação e o convívio social responsável, com máscara e sem aglomeração”, afirmou o presidente da FNP e prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira (PDT), por meio de nota.

As mortes por Covid-19 entre políticos não se restringem às prefeituras. Só no Senado houve três: Major Olímpio (PSL-SP), José Maranhão (MDB-PB) e Arolde de Oliveira (PSD-RJ). As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde