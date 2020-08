Na última terça-feira (11), Antonio Fagundes fez uma revelação que aconteceu no início de sua carreira. Durante sua participação no programa Que História É Essa, Porchat?, no canal GNT, o ator contou que namorou por um ano com a atriz Aracy Balabanian.

“Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, foi em 1968. Eu tinha dois anos de profissão só. Foi com a Aracy Balabanian. A gente namorou um ano, foi uma coisa séria”, afirmou o veterano.

Fagundes disse que namorou Aracy quando ele tinha 19 anos de idade e ela 28. Na época, eles se conheceram durantes as gravações da novela “Antônio Maria” (1968), da extinta TV Tupi.