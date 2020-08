Nívea Stelmann, de 46 anos, falou em um vídeo publicado no IGTV no Instagram sobre sua carreira e amores do passado. No post, a atriz relembrou sua infância, quando era torcedora do Vasco e virou a casaca para torcer pelo Botafogo por influência do ex-marido, Mário Frias, atual secretário de Cultura do governo Bolsonaro.

“Quando casei com Mário virei Botafogo para agradar o marido. E sou botafoguense até hoje pelo meu filho, mas Botafogo não ganha. É sofrido…”, lembrou.

A artista ainda revelou, sem citar nomes, que viveu relacionamentos abusivos: “Já vivi e não tinha a menor noção. Não era tão falado sobre o assunto. O cara falava: ‘tira essa saia que está curta’. Eu ia lá e tirava. Achava até legal imaginar que o cara estava se preocupando comigo, tinha ciúmes. Hoje, penso: não troque a roupa porque o outro pediu. Também não ia as festas sozinha. Nem churrasco durante as tardes”, concluiu Nívea.