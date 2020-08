Depois de criar grife de roupas, de lingerie, de maquiagem e de produtos para a pele, Rihanna está investindo em um mercado completamente diferente. De acordo com o perfil do Twitter Team Of Rihanna, que é seguido pela cantora, ela teria registrado a marca Sorry, I’m Booked, de utensílios para cozinha, como garfos, facas e colheres.

Segundo a notícia, a empresa Roraj Trade LLC, que cuida de todas as propriedades intelectuais de Rihanna, fez o processo de abertura da nova marca no dia 6 de agosto, que concluído na última segunda-feira (10).

O site Style Caster disse ainda a marca se concentrará em utensílios e também em potenciais publicações que tratam de temas culinários. Rihanna já é dona da Fenty Skin, de produtos para cuidados com a pele, Fenty Beauty, de maquiagens, Savage X Fenty, de lingeries, e a Fenty, grife de luxo de roupas.