Tata Werneck teve um sonho um tanto quanto inusitado com Antonio Fagundes. A atriz e apresentadora do Lady Night contou como foi em um post no Twitter na madrugada desta quinta-feira (13) e divertiu seus seguidores.

“Sonhei que tinha um cachorro em guarda compartilhada com Antonio Fagundes. Vou propor a ele”, escreveu Tata.

Não demorou muito e os fãs da atriz encheram a publicação de comentários.”Que sonho aleatório, meu Deus”, postou um. “A madrugada de insônia no Twitter com a Tata me diverte”, disse outro . “Ele vai topar certeza”, afirmou um terceiro, se referindo a Fagundes. “Se ele não aceitar, eu aceito”, garantiu mais um.

Tata completou 37 anos na última terça-feira (11). Ela postou em seu Instagram uma foto refletindo sobre a maternidade, com a filha, Clara Maria, de 9 meses, de seu casamento com Rafael Vitti. “Meu primeiro aniversário comemorando com minha deusa! Não tenho mais postado o rosto dela porque sempre acho que to estragando o sonho dela de ser detetive particular”, legendou.