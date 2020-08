Ricky Martin concedeu entrevista para a Revista ELLE, na qual falou sobre como pode ser difícil a vida nos Estados Unidos com o marido, Jwan Yosef, e os filhos, Lucia, de 1 ano de idade, Renn, de 1 ano, Valentino e Matteo, de 11 anos.

“Eu, hispânico, gay, casado com um árabe, morando nos Estados Unidos na era Trump. Não é fácil. Não é. Mas não sou uma vítima. Pelo contrário. Vamos usar nossa voz para todos aqueles não podemos ouvir. Não podemos continuar brincando com termos ofensivos porque sempre foi assim, porque ‘ele é meu amigo e ele não se importa’. Temos que parar com isso. Eu não posso mudar o mundo, embora eu possa mudar para mim e para a minha família. Aceitar que com a minha palavra já machuquei sem saber. Agora quero ajudar “, disse ele.

Sobre suas perspectivas de voltar aos palcos para cantar, Ricky se mostrou ansioso. O cantor admitiu que mal pode esperar para montar o palco e que sua intenção é continuar com a turnê que agendou, embora o mais importante seja a segurança. “Não cancelei a minha turnê. Tenho certeza de que voltaremos a tocar, para dar essa experiência cultural. Vamos encontrar uma fórmula para que todos estejam seguros. Não há pressa, porque pretendo estar nisso” explicou.

Para ele, a música é “sua psicanálise” e o ajudou a superar a depressão e a ansiedade durante a quarentena. Agora, com as baterias recarregadas, ele mal pode esperar para voltar aos shows.