Fábio Assunção está vivendo uma nova fase e todo mundo pode comprovar olhando para suas novas fotos, que mostram o ator sarado e de bem com a vida aos 49 anos. Mas não é só o momento mais espiritualizado e “good vibes” que tem preenchido seus dias. O bonitão tem um novo amor.

A pista foi deixada pelo próprio ator no Dia dos Pais quando ele disse que a namorada havia feito, com a ajuda dos filhos João Borgonovi e Ella Felipa, uma surpresa: uma cesta de café da manhã com tudo o que ele gosta.

O Extra descobriu que seu novo amor é a advogada Ana Verena Pinheiro Gomes, de 27 anos. Carioca, ela possui com a mãe, a dentista de famosos Jakeline Dias, uma clínica odontológica, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Discretos, os dois ainda não postaram foto juntos, mas Fábio já segue a família toda de Ana Verena no Instagram, rede social que ela mantém trancada.

Os dois estão juntos há pouco mais de um mês. Ana Verena está fazendo uma nova graduação, curte praia, é religiosa e já morou na França por um ano, onde cursou uma pós em Ciências Políticas. Uma coisa curiosa: a moça é romântica e achou lindo o casamento de Meghan Markle e do Príncipe Wiliam. Fábio não assume um namoro há mais de um ano. Sua última companheira foi a carioca Karina Stadler, de 32 anos.