31 de julho de 2025

Valencia não revelou o local nem a identidade do jovem, reforçando o respeito à privacidade em um momento tão delicado Foto: Reprodução Valencia não revelou o local nem a identidade do jovem, reforçando o respeito à privacidade em um momento tão delicado (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ídolo do Manchester United entre 2009 e 2019, o ex-jogador equatoriano Antonio Valencia, de 39 anos, protagonizou um gesto de coragem e empatia fora dos gramados. Na noite de quarta-feira (30), Valencia impediu que um jovem tirasse a própria vida ao tentar pular de uma ponte no Equador, seu país natal.

O episódio foi revelado pelo próprio ex-lateral em uma publicação nas redes sociais. Atualmente auxiliar técnico no clube equatoriano Academia AV, Valencia relatou que viveu uma experiência intensa e emocional, mas que, felizmente, terminou bem.

“Ontem à noite vivi uma experiência muito difícil. Um garoto queria pôr fim à vida. Saí do carro e me aproximei dele. Não posso dizer que o salvei, mas tentei conversar. Graças a Deus, ele me reconheceu e tentei oferecer algumas palavras de incentivo. Foi muito duro”, escreveu o ex-jogador.

Segundo Valencia, a situação se tornou mais controlada quando a família do jovem chegou ao local, conseguindo convencê-lo a recuar. O ex-Manchester United aproveitou o momento para fazer um apelo sobre a importância da saúde mental, destacando o quanto o tema ainda é tratado como tabu.

“Graças a Deus, sua família chegou, e ele decidiu não tirar a própria vida. Vamos cuidar de nós mesmos, por favor: da nossa mente, do nosso coração. A saúde mental é muito importante. A vida é muito frágil”, completou.

A publicação gerou forte comoção nas redes sociais, com milhares de mensagens de apoio. Ex-companheiros de equipe, torcedores e admiradores destacaram a sensibilidade, coragem e humanidade de Valencia, reforçando que sua liderança vai muito além do futebol.

O ex-jogador optou por não revelar o local exato do ocorrido nem a identidade do jovem, respeitando a privacidade e o caráter delicado da situação. O gesto, no entanto, ganhou repercussão internacional e serviu como alerta sobre o cuidado com a saúde emocional.

Antonio Valencia impede tentativa de suicídio e faz alerta sobre saúde mental

2025-07-31