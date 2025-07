Grêmio Grêmio treina sob sol forte antes de enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

O confronto com o Fluminense ocorre no próximo sábado (3), às 21 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A manhã ensolarada desta quinta-feira (31) foi marcada por intensidade e foco no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. O Grêmio segue sua preparação para o confronto com o Fluminense, no próximo sábado (3), às 21 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades tiveram início às 10 horas, com aquecimento e exercícios físicos. Os atletas participaram de corridas e alongamentos antes de avançar para o treino técnico, que envolveu trocas de passes, condução de bola e finalizações em mini-arcos, com os jogadores divididos em grupos de cinco — priorizando a precisão e o ritmo nas ações ofensivas.

Na sequência, o elenco foi distribuído em dois campos: em um deles, os trabalhos físicos continuaram; no outro, o foco esteve em movimentações técnicas, com duelos em campo reduzido, limite de dois toques na bola e finalizações com objetivo de aprimorar decisões rápidas e eficiência.

O treinamento contou com uma visita especial: Cristiano Nunes, preparador físico da Seleção Brasileira, acompanhou os trabalhos em campo. A presença integra a agenda da CBF, que promove visitas a centros de treinamento dos principais clubes do país, com foco em acompanhamento de desempenho e atualização metodológica.

Recepcionado pela comissão técnica gremista, Nunes percorreu as instalações do CT e recebeu uma camisa oficial do clube das mãos de Luiz Felipe Scolari, atual coordenador técnico do Grêmio.

O próximo treinamento está marcado para esta sexta-feira (1º), às 12 horas, também no CT Luiz Carvalho. A delegação embarca para o Rio de Janeiro no fim da tarde, com saída prevista às 17 horas.

