Cultura Antropólogo Roberto Damatta recebe o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Foto: Reprodução

O antropólogo Roberto DaMatta é o vencedor do Prêmio Machado de Assis 2022, concedido pela Academia Brasileira de Letras (ABL). DaMatta foi escolhido pelo conjunto de sua obra, numa reunião ordinária da ABL na última quarta-feira (15).

Também filósofo, ele escreveu mais de uma centena de ensaios técnicos, vários artigos para os principais jornais do País e do exterior, inclusive para o “New York Times”, e publicou 11 livros. Suas obras são marcos da formação do pensamento antropológico brasileiro.

O mais famoso de seus títulos é Você sabe com quem está falando?, volume com três ensaios que analisam o autoritarismo brasileiro. É um ótimo exemplo de como ele construiu suas obras sempre a partir da cultura popular, analisando fenômenos como futebol, Carnaval, fé e o famoso “jeitinho brasileiro”.

Seu livro O que faz o Brasil, Brasil? recebeu o prêmio Casa Grande e Senzala, do instituto Joaquim Nabuco, como a melhor interpretação do Brasil nos anos 1980.

Outros destaques em sua bibliografia são Conta de mentiroso: sete ensaios de Antropologia brasileira, Universo do Carnaval, A casa e a rua e Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Nascido em Niterói, DaMatta tem 85 anos.

Outro imortal

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu no início do mês, com 22 votos, o escritor e professor universitário Godofredo de Oliveira Neto para ocupar a cadeira 35 do quadro de membros efetivos da instituição. Ele ocupará a vaga de Cândido Mendes de Almeida, professor, advogado, sociólogo, cientista político e ensaísta brasileiro, que faleceu no dia 17 de fevereiro deste ano.

Godofredo de Oliveira Neto nasceu em 22 de maio de 1951 em Blumenau (SC). Em 1976, formou-se em letras pela Universidade de Paris III, na França, onde também realizou seu mestrado em letras (1979). É doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e graduado em Relações Internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais da Universidade de Paris II.

O novo acadêmico eleito é ainda pós-doutor em pesquisa na Georgetown University, nos Estados Unidos (2012). Atualmente, é professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFRJ e pesquisador na área de literatura brasileira com foco em modernismo brasileiro e em literatura contemporânea.

