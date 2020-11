Literatura Anunciadas as obras vencedoras do Prêmio Minuano de Literatura 2020

Objetivo é ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha.

O IEL (Instituto Estadual do Livro) divulgou, na sexta-feira (6), as obras vencedoras da edição 2020 do Prêmio Minuano de Literatura. O anúncio foi realizado por meio de vídeo compartilhado nos canais oficiais do IEL na internet e integrou a programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, que este ano é on-line em razão da pandemia.

A premiação é uma parceria entre o IEL e o Ufrgs (Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e tem o objetivo de ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha, contribuindo para sua divulgação e para o incentivo à leitura e à produção escrita. Em sua terceira edição, o prêmio avaliou obras de autores nascidos ou radicados no Rio Grande do Sul e/ou de editoras sediadas no Estado.

Homenagem

Em 2020, a divulgação dos resultados foi acompanhada de homenagem ao patrono do prêmio, o escritor Sergio Faraco. A trajetória e as obras do autor foram exaltadas por outras personalidades da cultura.

Confira as obras vencedoras por categoria:

Crônica: “O homem infelizmente tem que acabar”, de Clara Corleone, Editora Zouk;

Ilustração: “Zeca Bum – chaminé não é vulcão”, de Rodrigo dMart, ilustrações de Rodrigo dMart, Editora Imagina Conteúdo Criativo;

Juvenil: “Enfim, capivaras”, de Luisa Geisler, Editora Schwarcz;

Infantil: “Turma da goiaba”, de Anderson LadoBeco, Editora Avec;

Conto: “Prosa Pequena”, de Amilcar Bettega, Editora Zouk;

Ficção, Romance/Novela: “Controle”, de Natalia Borges Polesso, Editora Schwarcz;

Poesia: “Fabulário”, de Ana Santos, Editora Confraria do Vento;

Especial: “O novo conservadorismo brasileiro”, de Marina Basso Lacerda, Editora Zouk.

