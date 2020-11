Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre realiza leilão de 24 ônibus da Carris ano 2006 retirados de circulação

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Semana tem leilão de ônibus e concurso para motoristas e cobradores. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Semana tem leilão de ônibus e concurso para motoristas e cobradores. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Companhia Carris Porto-Alegrense, através da Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda, realizará na quarta-feira (11) o Leilão Eletrônico 4/2020, destinado à alienação de 24 ônibus retirados da frota em circulação no Município.

Todos os 24 veículos possuem Chassi Mercedes modelo OF 1722M, carroceria Neobus ano de fabricação 2006. Os veículos estão à disposição dos interessados para visitação no pátio do antigo Estádio Olímpico, Largo Patrono Fernando Kroff, nº1, bairro Azenha.

Em virtude das restrições relacionadas à pandemia, a visita precisa ser agendada pelo telefone (51) 3289-2140 ou e-mail emsiqueira@carris.com.br.

O edital com as condições de participação pode ser acessado através do Portal de Compras do Banrisul, onde ocorrerá a disputa, ou na página da prefeitura.

Concursos para motorista e cobrador tem inscrições até segunda-feira

A Carris informa o prosseguimento dos concursos para motorista, cobrador e auditor. São 14 vagas para motorista, dez para cobrador e uma vaga para auditor. As inscrições já podem ser feitas e seguem abertas até segunda-feira (9) para os cargos de motorista e cobrador. O concurso para auditor não terá inscrições reabertas, visto que o número de vagas não foi alterado. Os salários vão de R$ 1.621.33 (cobrador) a R$ 7.858,85 (auditor). O motorista tem salário inicial de R$ 2.698,71. A Fundatec é a empresa que fará o processo de seleção.

Os valores das inscrições são de R$ 154,51 para a função de motorista, de R$ R$ 115,88 para cobrador e de R$ 257,52 para auditor. Os certames haviam sido abertos em 4 de março e suspensos em 18 de março, devido às medidas de prevenção enfrentadas durante a pandemia da Covid-19. Com as inscrições reabertas, a empresa publicou novos cronogramas de execução dos concursos, com data de aplicação da prova teórica prevista para 10 de janeiro de 2021.

Os candidatos que tenham efetuado o pagamento de inscrição até o dia 17 de março, com inscrição homologada, que não tiverem mais interesse em continuar participando do processo, deverão solicitar a devolução da taxa de inscrição. O documento está disponível no link Formulário Online – Solicitação de Devolução da Taxa de Inscrição, disponibilizado no site da Fundatec, no período de 20 de outubro a 5 de novembro de 2020, e informar os dados necessários para a operação de devolução.

Nos locais físicos utilizados na realização de provas presenciais, a Fundatec adotará medidas preventivas para evitar o contágio pela Covid-19, como higienização em todas as superfícies e equipamentos utilizados e compartilhados pelos candidatos e a manutenção de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas em eventuais filas internas e externas aos estabelecimentos, assim como nas salas de aula que serão utilizadas para realização das provas.

Motorista – inscrições abertas

Vagas: 14;

Salário: R$ 2.698,71;

Escolaridade e habilitação: Ensino Fundamental Completo, CNH categoria mínima D e certificado ou registro na CNH do Curso de Capacitação de Condutores de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros, em validade;

Contrato: pela CLT e contrato temporário;

Valor da inscrição: R$ 154,51.

Cobrador – inscrições abertas

Vagas: 10 vagas;

Salário: R$ 1.621.33;

Escolaridade: Ensino Médio;

Contrato: pela CLT e contrato temporário;

Valor da inscrição: R$ 154,51.

Auditor – inscrições encerradas

Vaga: 1;

Salário: R$ 7.858,85;

Contrato: pela CLT, com cadastro reserva;

Escolaridade: bacharelado em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia;

Valor da inscrição: R$ 257,52.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre