Porto Alegre Orla de Porto Alegre tem primeira visita técnica para teste da pista de skate

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Obra tem 75% dos serviços já concluídos e previsão de término em dezembro. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Obra tem 75% dos serviços já concluídos e previsão de término em dezembro. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A prefeitura fez sábado (7) a primeira visita técnica para testes da pista de skate, em execução no trecho 3 da revitalização da Orla do Guaíba. Organizado pela SpotSkateParks, executora da obra do complexo de skate, a visita contou com a presença de atletas renomados do esporte e representantes da empresa e do consórcio ACA/RGS, executor das obras do trecho. Também acompanharam os testes o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e técnicos da prefeitura.

A obra tem 75% dos serviços já concluídos e previsão de término em dezembro de 2020. O complexo de skate do trecho 3 da Orla do Guaíba, que será a maior pista da América Latina, com 6.268 m², contará com três formatos na modalidade vertical flow park e dois formatos que atendem a modalidade street, que proporciona o ambiente do skate praticado nas ruas.

Régis Lannig, presidente da Federação Gaúcha de Skate; Cézar Simonetto Dal Pozzolo, campeão brasileiro de skate; Orlando Carvalho, presidente da Associação dos Skatistas do Parque Marinha do Brasil e Marina Martins Brauner, skatista de 11 anos de Pelotas, integrante da Seleção Olímpica Sub-15, foram alguns dos nomes de destaque no cenário do skate gaúcho e nacional que participaram deste que foi o primeiro teste técnico com a presença de público externo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre