Política Anúncio da pré-candidatura à Presidência da República do governador de Goiás Ronaldo Caiado irrita bolsonaristas

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Caiado acumula atritos com o ex-presidente desde 2020. Foto: Divulgação Caiado acumula atritos com o ex-presidente desde 2020. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Menos de uma semana após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou em suas redes sociais o evento de lançamento de sua pré-candidatura à Presidência, marcado para 4 de abril. O gesto foi considerado “oportunista” por aliados do ex-presidente.

Apesar de já ter sinalizado o desejo de ser o candidato da direita e herdar o espólio de Bolsonaro, Caiado acumula atritos com o ex-presidente desde 2020. Hoje, entre os governadores que se colocam como presidenciáveis, o que mais desperta a simpatia do ex-presidente é Ratinho Júnior (PSD), do Paraná; cenário que muda se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidir concorrer.

A insatisfação do núcleo duro do bolsonarismo foi externada publicamente pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

“É amigo próximo do Xandão”, disparou, numa referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, considerado o algoz de Bolsonaro. “Obrigou as crianças a vacinarem contra Covid, manda fazer busca e apreensão na casa de seus adversários, ameaça qualquer um que fique contra ele”, disse.

Marcado para abril, o ato de Caiado correrá no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia. O local tem capacidade para 20 mil pessoas. O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, serão os anfitriões da festa.

Na solenidade, Caiado receberá o título de cidadão honorário da Bahia, proposto por Reis quando era deputado estadual. Também são negociadas atrações musicais para o evento. O governador iniciará depois um périplo por todas as regiões do País. Apesar de bem avaliado em Goiás, ele é desconhecido por 68% do eleitorado nacional, segundo pesquisa Quaest divulgada no início do mês.

Ao somar mais uma rusga com os bolsonaristas, Caiado pode ter prejudicado as negociações de seu vice e possível sucessor, Daniel Vilela (MDB). Recentemente, Vilela participou de reunião com Bolsonaro, articulada pelo vereador de Goiânia e ex-líder do governo do ex-presidente na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, que quer ser candidato a senador.

O encontro motivou uma briga interna no PL, e Major Vitor Hugo foi acusado de proximidade com Vilela e Caiado. Na ocasião, o presidente estadual da sigla, o senador Wilder Morais, afirmou que o partido terá candidato ao governo.

Depois, contudo, Morais foi desautorizado pelo próprio Bolsonaro, que disse que ele não será o responsável por tomar essas decisões e não descartou aliança com o MDB. Vilela, por sua vez, disse estar feliz com a perspectiva de construir uma aliança com o PL, mas observou que isso ainda não foi conversado.

Enquanto Caiado já anunciou seu evento de pré-candidatura presidencial, Ratinho Júnior mantém postura mais cautelosa. Ele tinha o desejo de apresentar um projeto nacional e de sucessão no Paraná ainda no primeiro semestre deste ano, mas não irá “queimar a largada” por enquanto, segundo aliados.

A cautela é motivada por uma expectativa de substituir Bolsonaro, caso a inelegibilidade seja mantida, ou compor com algum dos integrantes da família, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Recentemente, o ex-presidente tem feito elogios a Ratinho. As informações são do portal de notícias O Globo.

