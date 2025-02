Mundo Elon Musk diz que funcionários do governo dos Estados Unidos que não voltarem ao escritório serão colocados em licença

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

E-mails foram enviados a funcionários com o assunto "O que você fez na semana passada?". Foto: Reprodução E-mails foram enviados a funcionários com o assunto "O que você fez na semana passada?". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk, disse nessa segunda-feira (24) que, a partir desta semana, os funcionários do governo serão colocados em licença administrativa se não retornarem ao escritório.

“Aqueles que ignoraram o decreto do presidente Trump para voltar ao trabalho receberam agora um aviso de mais de um mês”, disse Musk, que está liderando um esforço de redução de pessoal no governo dos EUA, em um post no X (antigo Twitter).

Os funcionários federais abalados pelo retorno caótico de Trump ao poder enfrentam mais incertezas, quando muitos deles terão que justificar seus empregos para Elon Musk, que foi encarregado de reduzir o orçamento federal.

No último sábado, o governo Trump enviou e-mails aos funcionários do governo federal dos EUA, solicitando que detalhassem suas realizações profissionais da semana anterior até segunda-feira à noite ou correriam o risco de perder seus empregos.

Os e-mails foram enviados logo depois que Musk publicou no X que não responder à solicitação do e-mail seria visto como uma demissão.

Musk postou poucas horas depois que o presidente Donald Trump publicou em sua própria rede de mídia social, Truth Social, que o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) deveria ser mais agressivo em suas tentativas de reduzir e remodelar a força de trabalho federal de 2,3 milhões de pessoas.

Na noite de sábado, e-mails foram enviados a funcionários de agências federais, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e outros, com o assunto “O que você fez na semana passada?”.

Não está claro qual é a base legal que Musk tem para demitir funcionários federais se eles não responderem à sua solicitação e o que aconteceria com os funcionários que não podem detalhar o trabalho confidencial. Alguns funcionários do judiciário federal receberam o email no sábado, embora o sistema judiciário não faça parte do poder executivo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Os funcionários do Consumer Financial Protection Bureau também receberam o e-mail, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. No entanto, a maioria dos funcionários da agência recebeu ordens de não realizar nenhuma tarefa desde o início deste mês, criando um enigma.

A agência também está sob ordem judicial temporária para não retomar as demissões em massa enquanto aguarda o resultado dos processos legais.

O AFGE, o sindicato que representa os funcionários federais, disse em um comunicado que contestará quaisquer “demissões ilegais”.

“Mais uma vez, Elon Musk e o governo Trump demonstraram seu total desdém pelos funcionários federais e pelos serviços essenciais que prestam ao povo americano”, disse Everett Kelley, presidente da AFGE. (Folhapress)

