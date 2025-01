Política Anúncio de Gusttavo Lima como candidato à Presidência pode ser tática para ajudar amigo político

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Acredita-se que o anúncio se trata de "um jogo armado" de Gusttavo com o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gusttavo Lima pegou os fãs de surpresa – e até mesmo a esposa, Andressa Suita – ao anunciar a intenção de virar candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Nos bastidores da política, a notícia repercutiu bastante.

Segundo informações da coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo, ministros do governo Lula receberam a notícia “com desconfiança e ceticismo”. Eles acreditam que se trata de “um jogo armado” de Gusttavo com o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que deve vir candidato em 2026. O político é amigo pessoal do sertanejo e participou do aniversário de 35 anos do cantor, comemorado em um iate bilionário na Grécia.

Para ministros de Lula, Caiado incentivou a declaração pública de Gusttavo para se blindar de críticas da direita e, posteriormente, ganhar apoio do cantor quando ele eventualmente desistir da ideia.

“Isso parece jogo armado com Caiado. O negócio do Gusttavo Lima é apostar, é um homem das bets. Não passa de uma grande aposta”, disse um ministro de Lula em conversa com a colunista.

“Traição”

A teoria também é forte entre o clã do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, pessoas próximas ao político acreditam que, além do apoio na disputa presencial, Caiado ensaiou a jogada com Gusttavo com o objetivo de emplacar dois aliados no Senado em 2026: o próprio cantor e sua esposa, Gracinha Caiado.

Apoiadores de Bolsonaro também avaliam que Gusttavo traiu o ex-presidente, de quem foi apoiador público. Tudo isso porque os dois conversaram um dia antes e o cantor não mencionou a vontade de vir candidato.

Em conversa com a colunista Bela Megale, Caiado se limitou a dizer que tem “total respeito” pelo projeto do cantor e que “há espaço para todo mundo” no primeiro turno.

“Sou o povo”

O cantor Gusttavo Lima respondeu em uma publicação de seu Instagram a declaração do jornalista Demétrio Magnoli, que, durante um comentário na GloboNews, afirmou desconhecer o cantor sertanejo. “Eu sou o povo, sou o cidadão, pagador de impostos que sustenta toda essa máquina chamada Brasil”, escreveu o cantor.

A postagem de Lima exibe ainda dois vídeos sobrepostos em uma tela dividida. Em cima, é possível ver os comentários dos jornalistas da GloboNews. Embaixo, aparece o cantor ovacionado em um de seus concertos.

A polêmica fala de Magnoli ocorreu durante o programa Estúdio I, transmitido pela GloboNews. Os jornalistas discutiam a recente declaração de Gusttavo Lima de que pretende ser candidato à presidência em 2026.

