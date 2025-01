Saúde Anvisa alerta sobre os riscos das câmaras de bronzeamento artificial

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Os danos causados pela exposição aos raios UV-B emitidos por esses equipamentos não são percebidos imediatamente. (Foto: Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou sobre os risos do uso de câmaras de bronzeamento artificial com lâmpadas ultravioleta (UV). De acordo com a autoridade sanitária, os danos causados pela exposição aos raios UV-B emitidos por esses equipamentos não são percebidos imediatamente, mas se manifestam anos depois com o surgimento de células cancerosas na pele e o desenvolvimento das complicações de saúde a elas associadas.

Os perigos associados ao uso das câmaras de bronzeamento artificial incluem: câncer de pele, envelhecimento da pele, queimaduras, ferimentos cutâneos, cicatrizes, rugas, perda de elasticidade da pele, lesões oculares como fotoqueratite, inflamação da córnea e da íris, fotoconjuntivite, catarata precoce, pterigium (excrescência opaca, branca ou leitosa, fixada na córnea) e carcinoma epidérmico da conjuntiva.

A Anvisa também ressalta que o uso e a comercialização de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos no Brasil é proibida desde 2009 pela Resolução RDC n. 56/2009. A proibição se deu após a publicação da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC-International Agency for Research on Cancer), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), informando que o uso de câmaras de bronzeamento artificial com lâmpadas ultravioleta é cancerígeno para humanos. A proibição da Anvisa conta com apoio integral da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Entretanto, “algumas ações pontuais de Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais, movidas por interesses comerciais e financeiros de setores empresariais do ramo de estética, estão aprovando, de forma irregular, o uso de câmaras de bronzeamento artificial”, diz a Anvisa. A agência ressalta que providenciará as devidas medidas legais visando resguardar e proteger a saúde da população dado que esse tipo de Lei municipal/estadual contraria e desrespeita a Resolução Federal da Anvisa.

Dicas

Para ter um bronzeado saudável, é importante seguir algumas dicas, como:

* Protetor solar: Aplique o protetor solar 30 minutos antes de se expor ao sol e reaplique a cada duas horas. O protetor solar é essencial para um bronzeado saudável;

* Horários de exposição ao sol: Evite se expor ao sol entre as 10h e as 16h, quando a incidência de radiação UVA e UVB é mais forte;

* Hidratação: Hidrate a pele antes e depois de se bronzear. O sol desidrata a pele, por isso, é importante reabastecê-la com hidratante e beber água com frequência;

* Alimentação: Consuma alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura, manga e acerola, para ajudar a manter o bronzeado. A vitamina A e a vitamina E também ajudam a proteger a pele dos radicais livres causados pelos raios solares;

* Postura: Mude de posição durante o banho de sol para conquistar um bronze uniforme;

* Acessórios: Use óculos escuros e um chapéu para proteger a pele do rosto, que é mais sensível à luz.

